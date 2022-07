Incredibile Mediaset, Barbara D’Urso sostituisce Maria de Filippi nel suo programma. Fan distrutti scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Barbara D’Urso è tornata a far parlare di sé. Nei corridoi Mediaset si vocifera una suo possibile ritorno non solo a Pomeriggio Cinque ma anche al timone della conduzione del reality La Talpa. Quest’ultimo è stato confermato nel nuovo palinsesto dall’amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi. E a sceglierla sarebbe stata proprio Maria de Filippi. La talpa infatti quest’anno sarà di produzione della Fascino proprio della De Filippi. In un primo tempo sarebbe dovuta essere proprio la De Filippi a condurre La Talpa ma a quanto pare avrebbe cambiato idea a favore della collega.

La notizia sta spopolando sul web e si dice anche che Barbarella abbia già qualche preferenza per gli opinionisti del nuovo reality. Scopriamo tutti i dettagli. Dopo le voci che sono circolate per mesi, secondo le quali Barbara D’Urso avrebbe condotto solo Pomeriggio Cinque, pare che ora qualcosa sia cambiato. Si diceva anche che ai vertici alti di Mediaset non è piaciuto il modo in cui la conduttrice avrebbe svolto il suo ruolo considerato troppo teatrale e talvolta ‘trash’. In molti, infatti, considerano i programmi della D’Urso ‘tv spazzatura’. Dunque, Pier Silvio Berlusconi, attento sempre all’opinione dei telespettatori, avrebbe voluto riservarle solo il programma pomeridiano di Canale 5.

Nei corridoi di Cologno Monzese, però, stanno circolando nuove indiscrezioni. Nel nuovo palinsesto mediaset ci sarà il ritorno di un vecchio reality, La Talpa, e pare che una papabile conduttrice possa essere proprio Barbara D’Urso. Il programma è stato trasmesso su Rai 2 per la prima edizione andata in onda nel 2004, e su Italia 1 per le successive due edizioni, quella del 2005 e l’ultima del 2008. Tutte e tre condotte da Paolo Perego. Quest’anno potrebbe debuttare a novembre e, dunque, andare in onda nello stesso periodo del Gf Vip 7. Motivo per cui potrebbe andare in onda su Italia 1 e durare due mesi concorrenti.

Barbara D’Urso potrebbe essere al timone della conduzione e dovrebbe scegliere sia i due opinionisti che l’inviato che dovrà seguire le prove dei concorrenti in gara, i quali, dovranno scovare la talpa tra di loro. Secondo voci di corridoio, la conduttrice napoletana potrebbe scegliere ancora una volta Soleil Sorge come opinionista, dopo l’esperienza positiva a La Pupa e il Secchione. Anche se, in realtà, l’influencer potrebbe essere una dei concorrenti visto il successo che ha nei reality.

Un altro papabile opinionista potrebbe essere Raffaello Tonon che dei reality è un gran conoscitore. Ha, infatti, partecipato due volte al Grande Fratello e ha svolto il ruolo di opinionista nell’ultima edizione de La Talpa. Per quanto riguarda l’inviato, invece, Barbara potrebbe avere il famoso attore turco Can Yaman. In alternativa potrebbero esserci uno dei due cognati Marco Maddaloni e Clemente Russo, entrambi naufraghi de L’isola dei Famosi. Non ci resta che attendere ulteriori notizie ufficiali.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Incredibile Mediaset, Barbara D’Urso sostituisce Maria de Filippi nel suo programma. Fan distrutti scritto su Più Donna da Imma Bartolo.