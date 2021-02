Incredibile, Pierluigi Diaco choc: “Ecco cosa c’è stato tra me e Alberto Matano” La rivelazione bomba: “Tradimento al marito”. Fan sotto choc

Pierluigi Diaco è tornato a parlare del suo rapporto con Alberto Matano e delle critiche che gli sono piovute addosso nel corso dell’ultima estate. In un’intervista a Il Giornale, il conduttore ha voluto chiarire che tutte le voci girate su di lui negli ultimi mesi sono false, e che sono state fomentate dai suoi haters: “Tutta la narrazione che c’è stata su di me la scorsa estate non corrisponde a verità. Non ho mai ceduto e non voglio cedere al ricatto degli odiatori social”, quindi si è soffermato sulle vicende che lo hanno visto diventare protagonista del gossip non proprio lusinghiero.

Il primo episodio da chiarire è sicuramente quello che è accaduto con Alberto Matano. E’ stato un paparazzo a divulgare la voce del duro scontro tra i due, che sarebbe avvenuto fuori degli studi Rai davanti ai dirigenti. Stando ai rumors, Pierluigi Diaco si sarebbe scagliato contro il collega a causa del suo comportamento nei confronti di Lorella Cuccarini. La presentatrice aveva avuto dei problemi col suo co-conduttore a La Vita in diretta, e aveva quindi deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione. Oggi si è trasferita in Mediaset, dove è un’insegnante della scuola per talenti di Maria De Filippi, Amici.

Pierluigi Diaco non ha mai nascosto di essere dalla parte della cara amica Lorella, ma afferma anche di aver semplicemente espresso le sue opinioni ad Alberto Matano che le ha accettate con serenità. Il litigio raccontato dal paparazzo sarebbe stato incredibilmente ingigantito. “Non c’è mai stato alcun problema, come ha più puntualizzato Alberto in una intervista”. Ma da quel momento anche il popolo social si è rivoltato contro il conduttore che, durante l’estate era al timone di Io e Te su Rai 1. Esperimento andato molto male che ha ricevuto più di una critica.

Il pubblico italiano ha infatti accusato Pierluigi Diaco di evidente nervosismo nel corso delle dirette di Io e Te, sia nei confronti degli ospiti in studio sia nei confronti degli addetti ai lavori. Insomma, per il presentatore è stato un brutto periodo dal punto di vista lavorativo, tra gossip che lo hanno messo in cattiva luce (il litigio con Alberto Matano) e critiche rispetto al suo modo di condurre. Secondo Diaco, questa sarebbe l’altra faccia della medaglia popolarità: chi è sempre sotto la luce dei riflettori deve, prima o poi, accettare gli haters: “Quando si è sotto i riflettori televisivi bisogna incassare questo e altro”.

Oggi i problemi con Alberto Matano sembrano essere risolti e Pierluigi Diaco tenta di ritornare e conquistare il pubblico italiano con la conduzione di Ti Sento, programma in onda su Rai 2. Il presentatore fa notare quanto gli ascolti siano positivi, essendo la sua una trasmissione che va in onda in seconda serata. Le prime quattro puntate hanno avuto una media del 4,6% di share, circa 375.000 telespettatori. L’ultima puntata è prevista per il 9 marzo, dopo Sanremo, e la protagonista ospite di Diaco sarà Cristina D’Avena, la cantante di sigle per cartoni animati. Ma recentemente anche una nuova rivelazione è stata fatta su Diaco. Il conduttore è da tempo legato ad Alessio Orsingher, ma secondo Sgarbi avrebbe qualche “scheletro nell’armadio”…

Sgarbi parla di “finto compagno” di Diaco

È accaduto all’improvviso: in una leggera chiacchierata tra il critico e è stato il primo ad accendere la miccia dicendo: “Poi tu con quel finto compagno che hai…”. L’allusione era ovviamente su Orsingher, e Diaco non ha fatto cadere il discorso, anzi si è lanciato in una dichiarazione d’amore per il marito: “Io sono innamoratissimo di Alessio”. Vittorio Sgarbi non si è fatto intimidire: “Ma è chiaro che sei eterosessuale” ha insistito, “sei stato pure con una mia amica…”. Diaco non ha negato ma ha lasciato intendere, scoppiando a ridere, che ci fossero delle confidenze tra di loro che però ha preferito non condividere con il pubblico: “Questi però sono affari nostri”.

L’amore di Diaco per Alessio Orsingher

Alessio Orsingher, volto di Tagadà (contenitore d'informazione politica che va in onda su La7) è il marito di Diaco da 3 anni, e la loro relazione dura da 5. Ad Oggi è stato Diaco a definire il loro legame: "Tra me e lui c'è un intreccio magico. Stiamo insieme da cinque anni, siamo uniti civilmente da tre. Non è solo un compagno di vita, ma un alleato, un complice, un amico, un confidente". Dell'adorato marito aveva parlato anche con Mara Venier, ospite di Domenica In: "In Alessio ho trovato un complice, un ragazzo buono e per bene.

