incredibile-uomini-e-donne,-cavaliere-mostra-le-foto-compromettenti-di-lei,-lo-scoppio-d’ira:-“fallito,-mentecatto”.-fan-sotto-choc,-ecco-le-immagini

Litigi a colpi di stories su Instagram tra gli ex concorrenti di Uomini e Donne: oggi la discussione trash che fa parlare i fans della trasmissione di Maria De Filippi è quello tra Enzo Capo e Amedeo Venza. Il primo, ex cavaliere della parterre maschile del trono over, è un imprenditore napoletano che durante la sua partecipazione al dating show si è frequentato con Pamela Barretta, tornata da poco in studio per riprendere la sua ricerca dell’amore. La loro relazione è terminata male, con discussioni e recriminazioni, e oggi Enzo sta con un’altra donna.

Si tratta di Lucrezia Massimo, con la quale a breve l’ex cavaliere di Uomini e Donne convolerà a nozze. L’uomo ha recentemente pubblicato il video della sua proposta di matrimonio, accompagnato dalla didascalia “Lei ha detto si”. Precedentemente, la coppia aveva annunciato via social la loro data speciale. Questa condivisione dei momenti importanti ha indispettito Amedeo Venza, anche lui ex cavaliere della trasmissione e amico proprio di Pamela. L’influencer ad oggi è molto seguito ed è spesso il primo a scatenare gossip e pettegolezzi.

Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto tra gli ex partecipanti di Uomini e Donne. Amedeo ha commentato: “Prima annuncia la data di nozze e adesso fa la proposta di matrimonio, non sanno più che inventare per uscire le nozze gratis”. Subito Lucrezia Massimo è partita con le stories: “Ma certe persone… amichetti (secondo me di persone invidiose e ossessionate) non avevano detto che non si interessavano di quello che facciamo? Però sanno di ogni scorreggia che facciamo io, Enzo, mio padre, mia madre, la mia amica e pure il mio vicino di casa a Stoccarda… maahh!”

Poi continua specificando che loro non necessitano di sponsor o della visibilità ottenuta con Uomini e Donne per sposarsi: “Comunque ringraziando Dio abbiamo belle proprietà e lavori che ci permettono di sposarci anche senza essere il prezzemolo di Canale 5 a differenza di altre persone”. La risposta di Amedeo Venza non si è fatta attendere: “No cara. In realtà io commento le cagate che vedo sul web e in più pensavo che i soldi li avessi finiti in chirurgia estetica”, la sua stories accompagnata anche da due fotografie del prima e dopo della futura moglie di Enzo Capo, che a questo punto è intervenuto con un video

“Lucrezia ti ho detto basta con questo idiota non gli devi più rispondere, è un idiota, un fallito, lascialo perdere. Persone che non sanno cosa fare della vita e danno solo fastidio.” Nella stories l’imprenditore partenopeo si trova a casa della compagna e si intravede la presenza della figlia di lei, sulla quale Amedeo Venza si è aggrappato per replicare: “Questa gente è malata di mente. Ma puoi fare dei video dove tiri fuori la cattiveria, parole brutte e pesanti davanti a una bambina? Tu dovresti stare seduto a tavola con i colori e i pennarelli a far giocare questa bambina, che purtroppo deve assistere a scene pietose. Si tratta di buon senso, cosa che a quanto pare non hanno”. Conclude l’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Non preoccuparti delle bambina. Sanno quanto mentecatto sei”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

