Incubo alla notte degli Oscar, Will Smith colpisce con un pugno il collega. Poi piange e chiede scusa. Indaga la polizia

Un (quasi) rissa tra Will Smith e Chris Rock ha movimentato la diretta degli Oscar. Rock, che stava presentando il premio per i documentari, aveva fatto una battuta sul taglio radicale dei capelli di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will, che soffre di alopecia. L’attore, candidato per «King Richard – Una famiglia vincente», non l’ha presa bene e si è alzato cercando di dargli un pugno. Inizialmente gli spettatori hanno pensato a una gag, ma pare sia stato un momento di rabbia reale. «Non mi aspettavo che sarebbero stati gli Oscar più eccitanti di sempre», ha detto il rapper Puff Diddy: «Will e Chris, lo aggiusteremo con amore».

Jada Pinkett Smith soffre di alopecia e, dopo aver a lungo coperto la testa con sciarpe e cappelli, da qualche mese si rade i capelli. I censori della trasmissione hanno tolto l’audio ma è stato facile, per chi sa leggere le labbra, interpretare la reazione di Will Smith: «Tieni il nome di mia moglie via dalla tua fottuta bocca», ha detto l’attore, mentre Rock restava momentaneamente spiazzato prima di difendere la battuta come «uno scherzo alla G.I. Jane».

Le scuse durante la cerimonia

Will Smith si scusa con l’Academy per il pugno sferrato a Chris Rock. Durante il suo discorso dopo avere ricevuto l’Oscar come miglior attore per ‘King Richard – Una famiglia vincentè, Smith in lacrime si è scusato per l’episodio dicendo che «l’amore fa fare follie». L’attore aveva infatti colpito Rock dopo che quest’ultimo aveva fatto un’infelice battuta sul taglio dei capelli di sua moglie, Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia.

Will Smith è stato il protagonista di uno dei momenti più scioccanti della storia della notte degli Oscar. Proprio lui, che con il film King Richard – Una famiglia vincente figura tra i vincitori degli Oscar 2022 come miglior attore, ha finito per rovinare tutto alzandosi dal suo posto per colpire al volto con un pugno Chris Rock, che aveva appena fatto una battuta su sua moglie Jada Pinkett-Smith: “Tieni il nome di mia moglie lontano dalla tua fottuta bocca”, gli ha poi gridato una volta tornato al posto.

Che cosa ha detto Chris Rock

Chris Rock ha fatto una battuta sulla testa rasata di Jada Pinkett-Smith, dicendole che si stesse preparando a girare un sequel di “Soldato Jane”. Il comico ha scherzato sulla forma di alopecia che ha colpito l’attrice, che ha subito sorriso alzando gli occhi al cielo mentre invece Will Smith è immediatamente apparso su di giri per la battuta. Non era la prima volta che Chris Rock utilizzava Jada Pinkett-Smith per una delle sue battute e la reazione di Will Smith sembra essere quasi una somma per tutto. Reazione condannata da tutto il mondo dello spettacolo e sul quale anche la polizia di Los Angeles ha annunciato un’indagine.

Tutti i premi della 94/a edizione degli Oscar annunciati durante la cerimonia al Dolby Theatre di Hollywood Miglior Film: Coda – I segni del cuore di Sian Heder

Migliore regia: Jane Campion per Il potere del cane

Migliore attrice protagonista: Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye

Migliore attore protagonista: Will Smith per King Richard – Una famiglia vincente

Migliore attrice non protagonista: Ariana DeBose per West side story

Migliore attore non protagonista: Troy Kotsur per Coda – i segni del cuore

Migliore sceneggiatura originale: Belfast di Kenneth Branagh

Migliore sceneggiatura adattata: Coda – I segni del cuore di Sian Heder

Migliore fotografia: Dune (Greig Fraser)

Miglior trucco e acconciatura: Gli occhi di Tammy Faye (Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh) Sorpresa per il miglior film straniero Miglior film internazionale: Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi

Miglior film d’animazione: Encanto di Byron Howard e Jared Bush

Miglior documentario: Summer of Soul…or When the Revolution Could Not Be Televised di Ahmir “Questlove” Thompson

Migliori effetti speciali: Dune (Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer)

Miglior suono: Dune (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill e Ron Bartlett)

Miglior montaggio: Dune (Joe Walker)

Migliore colonna sonora: Dune (Hans Zimmer)

Migliore canzone originale: No time to die (Billie Eilish e Finneas O’Connell)

Migliori costumi: Crudelia (JJenny Beavan)

Migliore scenografia (production design): Dune (Patrice Vermette; Set Decoration: Zsuzsanna Sipos)

Miglior corto documentario: The Queen of Basketball di Ben Proudfoot

Miglior corto animato: The windshield wiper di Alberto Mielgo e Leo Sanchez

Miglior corto live action: The long goodbye di Aneil Karia e Riz Ahmed

