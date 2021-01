indagini-sul-comune-di-montefiascone.-oltre-alla-polizia-locale-l’inchiesta-riguarda-anche-altri-uffici

Non solo il settore dei vigili urbani ma anche altri uffici comunali sarebbero sotto la lente della Procura, nell’indagine per abuso d’ufficio in concorso che coinvolge l’ex giunta di Montefiascone e quattro agenti della municipale, di cui due in pensione. Quindi, sono tre gli ambiti sotto i riflettori della magistratura viterbese. Che, come ha detto sabato mattina al telefono il procuratore capo Paolo Auriemma, generalizzando e sorvolando sulle voci dell’indagine falisca, “è sempre molto attenta ai reati contro la pubblica amministrazione”. Secondo la pubblica accusa, e a vario titolo, i dieci indagati hanno commesso irregolarità nella nomina del nuovo comandante della municipale, in un concorso per ausiliari vigili, ma soprattutto nell’assunzione di funzionari amministrativi in uffici diversi da quelli della polizia locale.

I tre ambiti “attenzionati” dal pm Franco Pacifici, che coordina l’inchiesta, sono: 1) concorso del settembre 2019 per vigili urbani part time e a tempo determinato, per cui sono indagati la comandante Giulia Bassi, Luciana Fronda e l’ex agente in pensione Giovanni Nunziati (periodo sotto indagine: dal 17 settembre 2019 all’1 ottobre 2019); 2) procedimento di mobilità interna – delibera di giunta 175/2019 – con cui Giulia Bassi sostituì Luigi Salvatori alla guida della polizia locale, per cui sono indagati l’ex giunta comunale e l’ex comandante Salvatori (periodo di indagine: dal 31 luglio 2019 al 17 settembre 2019); 3) le due delibere di giunta su un concorso relativo a un altro ufficio comunale (periodo sotto indagine: 22 agosto 2017). Queste due delibere sono la numero 215 del 22 agosto 2017, che indicava le direttive della procedura concorsuale della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e part time di due funzionari amministrativi di categoria D; e la numero 103 del 18 aprile 2017, che approvava il regolamento dei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato.

È bene precisare come la giunta comunale del 18 aprile 2017 e quella del 22 agosto 2017 differissero per un componente: l’ex assessora Claudia Roscani (che era assente il giorno dell’approvazione della delibera 215) aveva nel frattempo lasciato la giunta e anche il Consiglio comunale, e la sua delega al Bilancio era poi finita nelle mani del consigliere Sandro Leonardi, che fin dall’inizio della consiliatura – giugno 2016 – aveva ottenuto dall’allora sindaco Paolini la delega al Personale. Il posto in giunta della Roscani era stato preso dall’assessora Rita Chiatti. Infatti, la delibera dell’agosto 2017 vede presenti (sono i membri di giunta indagati) il socialista del Pd Massimo Paolini, corrente Moderati e riformisti, l’indipendente di centrodestra Orietta Celeste, i Fratelli d’Italia Massimo Ceccarelli e Paolo Manzi, l’ex Fi Fabio Notazio, la forzista Rita Chiatti. Ex amministratori falisci che, insieme ai vigili urbani indagati, sono stati invitati a presentarsi davanti al sostituto procuratore Pacifici per essere interrogati, in ordine ai reati contestati (alcuni sono stati convocati in Procura il 25 febbraio, altri il giorno dopo). Con loro ci saranno gli avvocati difensori. Per gli ex assessori all’Urbanistica, Ceccarelli, e allo Sport, Manzi, ci sarà il legale Enrico Valentini (“Vogliamo spiegare in fretta come siano andate le cose: le elezioni comunali si avvicinano e i miei assistiti dimostreranno la loro estraneità ai fatti contestati”). Per l’ex assessora all’Ambiente Chiatti, il difensore di fiducia è l’avvocato Fausto Barili (“Per ora nessun commento da fare: vediamo come evolve la situazione”). L’ex sindaco Paolini sarà difeso dall’avvocato Massimo Pistilli, esperto di questioni amministrative: “Devo ancora leggere le carte”. Invece, gli agenti di polizia locale sono difesi dall’avvocato Giovanni Labate.