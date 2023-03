indiana,-a-‘rainha-das-artes-de-argila’-do-oeste-paulista,-completa-74-anos

União e tranquilidade, nas mais de sete décadas, faz com que o município seja o orgulho dos moradores. Praça da Matriz.

Elevado à categoria de município em 1948 e instalação em março de 1949, a cidade de Indiana (SP) completa 74 anos no dia 17 deste mês, sendo destaque na arte da cerâmica e olaria.

Indiana, Indiana, terra pacata e de ardor, Rainha das Artes de Argila, a Deus rendemos louvor. Assim conta o hino da cidade, conhecida nas suas mais de sete décadas pela tranquilidade e união entre os moradores, sendo um orgulho de morar no município com essas características.

O nome Indiana é originário dos inúmeros grupos indígenas que habitavam a área antes da emancipação, como as tribos Coroados, Guaicurus, Terenos, Tupis, Guaranis e Tupiniquins.

Praça Matriz da cidade de Indiana.

A Praça da Matriz, lanchonetes, restaurantes e bares dão o tom de uma cidade do interior, que reúne a população para um encontro daqueles de jogar conversa fora, de risadas e lazer.

O indianense não dispensa o bom e velho arroz com feijão do dia a dia, mas o churrasco aos finais de semana é uma boa desculpa para reunir os familiares, amigos e vizinhos.

As feiras livres nas tardes de terça-feira com shows ao vivo, levam os moradores a comprar legumes e frutas de produtores locais, sem deixar de lado o tradicional pastel e também conhecer o artesanato familiar.

O tradicional Indiana Rodeo Show

Mas se for para unir a população e toda a região, a cidade tem o tradicional Indiana Rodeo Show. Só no ano passado, mais de 20 mil pessoas passaram pelo local nos três dias de festividades.

Esse ano a festa promete ser ainda maior e com entrada franca para comemorar os 74 anos. A agenda, que tem início na quinta-feira (16), tem Israel e Rodolfo, Clayton e Romário e Fiduma e Jeca confirmados.

Rainha das Artes de Argila

Indiana é como Rainha das Artes de Argila

Com grande peso na economia, Indiana é conhecida pelo nome imponente de Rainha das Artes de Argila, já que concentra grande número de cerâmicas e olarias, passando de 20 indústrias, algumas, pioneiras nacionalmente.

Vasos, filtros de barro, peças decorativas, cozinha, tijolos e tudo que envolve o ofício, atrai diversos consumidores. As peças viajam pelo Brasil todo, fazendo parte até mesmo de restaurantes e decorações por todo o país.

Desenvolvimento e futuro

Indiana pode ser pequena no tamanho, mas pensa grande e preza pelo bem-estar e lazer da população. Obras como a revitalização do Cemitério Municipal Francisco Petrus e a iluminação da Ciclovia Geraldo Júlio de Faria (Boré), que recebeu 115 postes de energia solar nos seus 2km de extensão, são alguns exemplos de melhorias.

Cemitério Municipal Francisco Petrus e a iluminação da Ciclovia Geraldo Júlio de Faria (Boré)

E o futuro promete continuar sendo de progresso, com o andamento das reformas do Estádio Municipal Amadeu Poleto, a construção da nova “Areninha”, com um campo society e quadra de basquete 3×3, com iluminação de led, o novo Centro de Convivência no Jardim das Palmeiras, além do início das reformas da Praça da Matriz Monsenhor David Corso e a construção de 40 casas populares, concebendo um novo bairro para a cidade.

Os investimentos na frota municipal e nos setores como educação, esporte, assistência e esporte continuam, assim como na saúde, um exemplo regional no combate à covid.

Por dentro de Indiana

O distrito foi criado com a denominação do presente nome, Indiana, por Decreto nº 6638, de 31 de agosto de 1934, no Município de Presidente Prudente. O Decreto-lei Estadual nº 9073, de 31 de março de 1938, o Distrito de Indiana figura no Município de Regente Feijó, pertencente ao termo e comarca de Presidente Prudente.

Foi incorporado ao Município de Regente Feijó, pelo Decreto nº 7262, de 28 de junho de 1935.

Elevado à categoria de município, com a denominação de Indiana, por Lei Estadual nº 233, de 24 de dezembro de 1948, desmembrado de Regente Feijó. Constituído do Distrito Sede. Sua instalação verificou-se no dia 17 de março de 1949.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tem 4.873 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 17.224,31.

Indiana tem muito a comemorar. Parabéns, povo indianense, pelos 74 anos de uma Feliz Cidade!

