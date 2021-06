indiana-jones-5,-sono-iniziate-le-riprese-e-arrivano-le-prime-foto-dal-set

Dopo essere stato rimandato per parecchio tempo, nel 2022 uscirà il nuovo capitolo della saga con Harrison Ford nei panni dell’archeologo avventuriero. Accanto a lui Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen

Sembrava uno di quei progetti destinato a non concretizzarsi mai (forse anche con il sollievo di qualche fan). Invece, Indiana Jones 5 si farà. Dopo che il quarto film del 2008, Il regno del teschio di cristallo, non aveva trovato il riscontro caloroso sperato, i progetti sul franchise con protagonista Harrison Ford nei panni del famoso archeologo erano entrati in una lunga fase di stallo. Dal 2016, invece, si è ritornati a parlare di un’ipotetica quinta avventura, il cui percorso però è stato accidentato e si è prolungato a lungo per via di cambi di registi e sceneggiatori. Ufficialmente l’uscita della nuova pellicola, ancora senza titolo, è prevista in arrivo per il luglio 2022 e ora sappiamo che finalmente le riprese sono iniziate.

A dimostrarlo sono un paio di immagini che arrivano direttamente dal set del film. Le foto, che si possono vedere a questo link direttamente da Reddit, non svelano granché sulla trama, eppure confermano che si stanno costruendo ambientazioni degne del passato più glorioso di Indiana Jones. Si vedono, infatti, delle superfici molto estese e un allestimento su una torre in rovina, che pare essere quella del castello di Bamburgh, nel Northumberland. È ancora presto per sapere su che cosa verterà il nuovo film, ma è probabile che, come nei precedenti, il valoroso Indy (e forse i suoi eredi?) sarà alla ricerca di un misterioso manufatto o di una potente reliquia.

Ulteriori dettagli sono per il momento sotto il più stretto riserbo. Sappiamo giusto che nel febbraio 2020 Steven Spielberg, da sempre alla regia di questa saga in coppia con il produttore George Lucas, ha passato il testimone a James Mangold (Ragazze interrotte, Logan). Nel frattempo nel cast sono entrati nomi molto interessanti, da Phoebe Waller-Bridge, creatrice di Fleabag e Killing Eve, a Mads Mikkelsen, reduce dal successo del film appena premiato agli Oscar Un altro giro. Energie nuove, dunque, che serviranno a rivitalizzare una saga cinematografica che per molti è rimasta ferma ai fasti di 40 anni fa. D’altronde, quando il nuovo capitolo arriverà nelle sale, lo stesso Harrison Ford ne avrà 80.