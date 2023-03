A Índia tem o maior rebanho bovino do mundo, seguida do Brasil. Mas a pecuária brasileira, além de apresentar números expressivos, é conhecida pela eficiência, pelos avanços conquistados nas últimas décadas. Indianos visitam fazenda de SP para conhecer produção de leite

Uma fazenda de Lins, no centro oeste paulista, está recebendo produtores de leite da Índia para um treinamento sobre seleção genética do gado gir leiteiro. Essa raça veio do país asiático e foi aprimorada no Brasil. Agora, o governo indiano quer levar de volta o gado zebu geneticamente melhorado e futuramente trabalhar as técnicas de seleção por lá também.

A primeira comitiva, formada por criadores e um tradutor, passou a semana no campo para os treinamentos teóricos e práticos. Outra parte do curso é no laboratório de análises clínicas veterinárias.

A fazenda escolhida para o intercâmbio produz, em média, 28 litros de leite por cabeça. Isso significa uma produtividade quatro vezes superior à registrada na Índia com a mesma raça de gado.

O representante do Ministério da Pecuária e Laticínios Indiano disse que a intensão é melhorar o relacionamento com o Brasil para trocas comerciais.

O curso oferecido pelo governo da Índia em parceria com a fazenda brasileira deve capacitar seis mil pessoas nos próximos anos. As técnicas são apresentadas e devem passar por adaptações, conforme a realidade econômica e cultural da Índia para a implantação do sistema no país futuramente.

A maior parte da população indiana considera a vaca um animal sagrado e é contra o abate, mesmo em casos de doença contagiosa. O cuidado com os animais é o principal foco e motivo de questionamentos dos alunos no curso.

