Indicado por Bolsonaro, presidente da Codern renuncia ao cargo após visita de ministro de Lula

Saída do brigadeiro Carlos Eduardo da Costa Almeida foi anunciada pela companhia nesta sexta-feira (17), menos de duas horas após visita de Márcio França, do Ministério dos Portos e Aeroportos, à sede da estatal. Brigadeiro Carlos Eduardo da Costa Almeida faz apresentação sobre a Codern ao ministro Márcio França e outras autoridades em Natal

Codern/Divulgação

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), que administra o Porto de Natal, anunciou a renúncia do presidente da estatal, o brigadeiro Carlos Eduardo da Costa Almeida, no fim da tarde desta sexta-feira (17).

O comunicado aconteceu menos de duas horas após a visita do ministro dos Portos e Aeroportos do governo Lula, Márcio França, à sede da companhia, em Natal.

Em nota publicada no site da estatal, a Codern informou que o diretor considerou “mudanças políticas” e “entendeu que não teria o diálogo necessário para as demandas da Companhia”.

A nota ainda ressalta que o diretor tinha sido indicado ao cargo pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Ele estava na função desde março de 2022.

“Fatos julgados relevantes serão comunicados posteriormente”, informou a Codern.

Antes da renúncia, o brigadeiro recebeu Márcio França, a quem fez uma explanação do cenário da Companhia. Na ocasião, o ministro estava acompanhado da governadora do estado, Fátima Bezerra (PT), do vice-governador, Walter Alves (MDB), além de deputados e outros políticos locais.

Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos, na chegada ao Porto de Natal, nesta sexta-feira (17).

Geraldo Jerônimo/Inter TV Cabugi

Em entrevista à imprensa antes do encontro, o ministro afirmou que o porto “está muito integrado à cidade” e declarou que queria “dar uma outra perspectiva a ele”. Pela manhã, ele havia participado de uma visita ao Aeroporto de Natal.

“Esse porto teve um problema de ficar deficitário e quando você fica deficitário não consegue receber dinheiro. Fica naquela situação que a gente não sabe quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha. Em relação ao futuro, ele tem condição de ser um porto boutique. Não é para ele ter aqui carga grande, pesada. É para frutas, por exemplo”, disse.

O ministro ainda afirmou que há um projeto para expansão do porto na outra margem do Rio Potengi e ressaltou a busca de uma saída para o retorno de grandes transatlânticos de passageiros à cidade.

