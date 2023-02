Índices de infestação do mosquito Aedes aegypti colocam Presidente Prudente em risco de surto de dengue

Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) mostra que a pior situação está na região da cidade onde ficam condomínios residenciais de luxo. Larvas do mosquito Aedes aegypti

Os primeiros índices de infestação do mosquito Aedes aegypti em Presidente Prudente (SP) no ano de 2023 indicam que a cidade enfrenta o risco de um surto de dengue, de acordo com os dados divulgados pela Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) nesta quinta-feira (9).

O Índice Breteau (IB) de 9,1 e o Índice Predial (IP) de 6,1 colocam Presidente Prudente nesta classificação feita pelo Ministério da Saúde, que considera como situação de risco o patamar superior a 4.

A cada 100 imóveis pesquisados em Presidente Prudente, foram encontrados 9,1 recipientes com larvas do Aedes aegypti, o que é o caso do IB. Já o resultado do índice de infestação predial significa que, a cada 100 imóveis pesquisados, 6,1 continham larvas do mosquito.

Segundo o levantamento, a área 1 do município, que é compreendida por bairros como os conjuntos habitacionais Ana Jacinta e Mário Amato, os jardins Vale do Sol, Alto da Boa Vista e Tropical, a Vila Real e os condomínios residenciais de luxo Damha, na zona sul, obteve os maiores índices de infestação, com IB de 13,7 e IP de 8,7.

A área 7, onde estão localizados os bairros da zona norte da cidade, como o Conjunto Habitacional João Domingos Netto, o Residencial Cremonezi, o Jardim Humberto Salvador, o Residencial Augusto de Paula e o Jardim Brasil Novo, os números também estão muito além do limite, com IB de 13,4 e IP de 8,04.

O menor índice foi registrado na área 6, que inclui os bairros Parque Imperial, Residencial Maré Mansa, Jardim Novo Bongiovani, Parque Residencial Carandá, Residencial Portinari, Residencial São Paulo, Jardim Barcelona, Jardim América, Jardim Santa Clara, Jardim Maracanã, Parque São Matheus e Parque São Lucas, na zona oeste, com IB de 4,42 e IP de 3,04.

Todas as demais áreas foram classificadas com índices acima de 4, o que indica o risco de surto:

Área 5 (região central: Vila do Estádio, Vila Ocidental e Jardim Aviação): IB de 9,5 e IP de 6,7;

Área 3 (zona sul: Jardim Colina, Vila São Jorge, Jardim Bongiovani e Jardim Cinquentenário): IB de 8,1 e IP de 5,6;

Área 4 (zona leste: Jardim Planaltina, Jardim Cambuci, Parque José Rotta e jardins Itapura 1, 2 e 3): IB de 6,3 e IP de 5,2; e

Área 2 (zona oeste: Jardim Santa Paula, Parque Cedral e Cohab): IB de 6,8 e IP de 4,01.

Em 2023, já foram confirmados 364 casos positivos de dengue na cidade e outros 534 exames analisados foram descartados.

A lista de ações da VEM para conter a proliferação da doença inclui a reativação do Comitê Municipal de Acompanhamento e Assessoramento das Ações de Controle à Dengue e à Leishmaniose Visceral, os mutirões de recolhimento de objetos inservíveis descartados de maneira irregular e campanhas publicitárias de conscientização da população.

