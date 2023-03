Indígena é perseguido e derrubado de motocicleta por carro do governo de Roraima, diz conselho

Caso aconteceu na comunidade Pium, Terra Indígena Manoá-Pium, ao Norte do estado. Segundo o Conselho Indígena de Roraima (CIR), lideranças indígenas temem novos ataques. Carro do governo de Roraima suspeito de perseguir e derrubar indígena de motocicleta.

Reprodução/Facebook/CIR

Uma liderança indígena da comunidade Pium, na Terra Indígena Manoá-Pium, no município de Bonfim, ao Norte de Roraima, foi perseguido e derrubado da motocicleta que conduzia por um carro do governo de Roraima, segundo relato do Conselho Indígena de Roraima (CIR) divulgado nesta sexta-feira (24).

O g1 tentou contato com o governo do estado, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Segundo o CIR, o caso aconteceu na manhã desta sexta. O indígena trafegava pela região quando foi derrubado do veículo. Com a ação, a vítima ficou com um dos joelhos ferido.

Uma equipe do Conselho Indígena foi enviada ao local para colher mais informações sobre o caso e apurar depoimentos. Ao fim da ação, a denúncia deve ser encaminada para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF).

O CIR é uma organização indígena, não-governamental, que atua há mais de cinco décadas pela garantia dos direitos assegurados na Constituição Federal e o fortalecimento da autonomia dos povos indígenas Roraima.

Desde fevereiro deste ano, comunidades da Terra indígena Manoá-Pium estão em processo de retomada na região. Na última sexta-feira (17), um pedido de reintegração de posse a pedido do fazendeiro ocupante da área foi derrubada pela Justiça Estadual, segundo o conselho.

O caso foi transferido para a Justiça Federal, que deverá julgar a ação. Agora, lideranças indígenas temem novos ataques e solicitam providências.

“A situação da terra indígena Manoá-Pium já é de conhecimento, além do Ministério Público Federal (MPF), da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e demais órgãos federais”, ressaltou o conselho.

Ferimento causado pela queda da motocicleta.

Reprodução/Facebook/CIR

