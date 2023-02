Indígena morre atropelado por moto na zona Norte de Boa Vista

Acidente foi na BR-174 no bairro Cauamé. Casal que estava na moto se feriu e foi levado ao HGR. De acordo com o motociclista, o indígena atravessou na frente dele, colidindo com a moto.

PMRR/Divulgação

Um indígena, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na madrugada desta terça-feira (28). O acidente foi em um trecho da BR-174 no bairro Cauamé, zona Norte de Boa Vista.

O motociclista, de 28 anos, relatou à Polícia Militar que voltava de uma aniversário com a esposa quando a vítima atravessou a pista e acabou atropelado.

O indígena morreu na hora. O casal se feriu e foi levado ao Hospital Geral de Roraima.

O corpo do indígena foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A PM registrou o caso no 2º Distrito Policial.

Mata