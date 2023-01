Indígena Yanomami é atropelado em avenida na zona Oeste de Boa Vista

Segundo a Polícia Militar, o homem estava embriagado e foi atropelado na Avenida Glaycon de Paiva. Ele é da comunidade Xexena Ajarani, região de Caracaraí, Sul de Roraima. A vítima estava trafegando pela Avenida Glaycon de Paiva, quando foi atropelada.

PMRR/Divulgação

Um indígena Yanomami foi atropelado na manhã desta segunda-feira (30) no bairro Pricumã, zona Oeste de Boa Vista.

Segundo a Polícia Militar, o indígena Yanomami estava embriagado e foi atropelado quando transitava pela Avenida Glaycon de Paiva. O homem é da comunidade Xexena Ajarani, região de Caracaraí, ao Sul Roraima.

Junto com ele, outros indígenas também estavam no local, embriagados e jogando pedra nas pessoas e nos carros que estavam passando.

Funcionários da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e da Secretaria do Índio compareceram no local para dar assistência aos indígenas.

Vittorio Rienzo