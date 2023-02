Indígenas ficam desabrigados após chuvas causarem alagamentos em aldeias de Lagoa da Confusão

Foram cerca de 40 famílias que precisaram deixar suas casas após serem impactadas pela chuva. Alagamentos em aldeias da região vêm sendo registrados desde o fim de janeiro. Aldeias em Lagoa da Confusão estão em área de risco

Cerca de 40 famílias da comunidade indígena Catàmjê ficaram desabrigadas após fortes chuvas transbordarem rios na região de Lagoa da Confusão, no sudoeste do Tocantins. Nesta sexta-feira (24) a Defesa Civil Estadual enviou barracas para servir de abrigo aos indígenas.

A ajuda ocorreu após representantes da prefeitura de Lagoa procurarem a Defesa Civil para apresentar a situação. “A ideia inicial é levar essas famílias para locais mais altos e seguros até que a situação das chuvas melhore”, explicou o coordenador-adjunto da Defesa Civil, tenente-coronel Erisvaldo Alves.

Inicialmente foram enviadas cinco barracas. O órgão estadual informou que vai continuará acompanhando a situação das áreas alagadas juntamente com a prefeitura.

No fim de janeiro outras aldeias ficaram alagadas na zona rural da cidade depois que quatro rios transbordaram. Na época, dois afluentes subiram mais de 1 metro acima do nível histórico e famílias indígenas Krahô tiveram que ser retiradas pela Defesa Civil e Bombeiros.

Também tinham sido doados 30 colchões aos desabrigados. Das famílias removidas, 10 ainda estão sendo beneficiadas com o aluguel social viabilizado pela prefeitura.

