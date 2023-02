Indígenas voltam para comunidades após atendimento em polo de saúde na TI Yanomami

A ação de deslocamento dos indígenas foi feita em parceria com o Ministério da Defesa. O maior território indígena do Brasil enfrenta uma grave crise sanitária. Vista aérea do posto de Surucucu, unidade que é considerada referência na Terra Yanomami

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) levou 100 indígenas Yanomami de volta para as comunidades de origem após receberem atendimento no polo base de Surucucu, unidade considerada de referência na Terra Yanomami. Os dados foram divulgados nessa quarta-feira (22) pelo Ministério da Saúde.

Desde o último sábado (18), outros 74 pacientes que estavam na Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), em Boa Vista também voltaram para o território. A ação de deslocamento foi feita em parceria com o Ministério da Defesa.

Surucucu é considerada uma região de referência para atendimentos de saúde na Terra Yanomami, por isso os indígenas doentes costumam ir até o local para receber atendimento. Lá, há uma unidade básica de saúde com estrutura precária – a enfermaria, onde são internados os indígenas, se resume a barracão de madeira de chão batido.

Maior território indígena do Brasil, a Terra Yanomami enfrenta uma das piores crises sanitárias da história em três décadas de demarcação. Devido ao avanço do garimpo ilegal na região, crianças e adultos enfrentam casos severos de desnutrição e malária.

Para frear a crise, oito equipes da Força Nacional do SUS estão em atuação na Casai e na Terra Indígena e mais quatro devem chegar nesta quinta-feira (23) nos polos Surucucu, Waputha e Kataroa. Ao todo, serão 40 profissionais em atuação.

Na última segunda-feira (20), a pasta divulgou que a Força Nacional do SUS fez mais de cinco mil atendimentos aos indígenas encontrados em grave situação de desassistência em saúde.

Os atendimentos emergenciais são realizados nos polos base das regiões de Auaris, Surucucu e Missão Catrimani, dentro do território. Essas são as regiões onde há mais indígenas doentes.

Segundo o ministério, a crise sanitária e humanitária na Terra Yanomami exige uma ação interministerial e apoio de diferentes instituições, com representantes que atuam no Centro de Operações de Emergências (COE) para o desenvolvimento de soluções sobre logística, vigilância em saúde, nutrição, alimentação, insumos, infraestrutura e assistência.

