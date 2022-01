Indossare il design: arriva Kelinse Eyewear, il nuovo brand ispirato alle linee e colori di Sottsass

This slideshow requires JavaScript.

Freschezza, ironia, colore e rimandi al gruppo Memphis di Ettore Sottsass per montature dallo stile fortemente identitario. Audacia e forme inusuali donano un tocco di carattere e originalità allo stile di chi le indossa.

Milano, Gennaio 2022 – Oggi l’occhiale non è più un semplice accessorio, bensì diventa un mezzo per comunicarsi, per raccontare la propria visione lasciando parlare ciò che si indossa. Il desiderio di abbracciare il punto di vista di un brand indipendente, la ricerca del pezzo unico e la passione per il bello sono elementi sempre più importanti quando si acquista un occhiale.

Per chi quindi ama distinguersi, facendo proprio uno stile mai scontato, arriva Kelinse Eyewear (www.kelinse.com) La propria raison d’être? Qualità, esclusività e accessibilità. L’obiettivo è quello di proporre una montatura di ottima fattura, dal design innovativo e dall’allure esclusivo ma allo stesso tempo accessibile. L’anima di Kelinse infatti risiede nei disegni originali dalle forme ricercate e fuori dal tempo, nell’ironia dei suoi colori e nella volontà di rendere il design non un lusso ma un piacere visivo alla portata di tutti.

Un brand dall’identità incisiva: la dirompenza del design italiano

Nella progettualità delle linee di Kelinse c’è tutta l’energia della scuola del grande design Italiano, immediatamente riconoscibile nell’audacia dei tratti distintivi del gruppo Memphis, di Ettore Sottsass. Gioco, eleganza, kitsch, forme irrazionali e la forza di colori inusuali ma di tendenza si mescolano in modelli adatti ad ogni età. Kelinse non è un brand generazionale ma identitario: racconta di passione per il bello e amore per la qualità dei materiali. Kelinse infatti è qualità accessibile ad un pubblico più ampio, perché come fu per il gruppo Memphis, è convinzione del brand che il design sia un modo di comunicare e raccontare, non un’espressione di arte elitaria.

Freschezza e forme frizzanti: una montatura che si fa emozione

Kelinse, brand nato dalla creatività del gruppo di designer Bestmad, vuole cambiare le regole del gioco, rendendo la bellezza e la qualità accessibili ad un ampio pubblico. Uniti da una comune sensibilità artistica e dalla voglia di rivoluzionare il mercato, il gruppo Bestmad è pronto a portare una ventata di freschezza nel mondo dell’occhialeria. Lo scopo del brand è quello di proporre un design finalmente accessibile, sia per il consumatore finale che per il mondo dei professionisti dell’ottica.

“Smash the rules”, è questo il mantra del nuovo brand.

Quelle di Kelinse infatti sono montature in cui la cura del dettaglio diventa un tratto distintivo, da portare con coerenza con il proprio look o per donare un tocco di colore che diventa una firma iconica. Le linee sono fluide e vivaci, così come la palette di colori che include anche tonalità accese capaci di accentuare il carattere di un volto ed esprimere l’energia di ogni personalità, anche la più originale. Indossare una montatura Kelinse è un modo per emergere con unicità dalla standardizzazione del gusto, portando un accessorio che rimanda al mondo del design contemporaneo.

Indossare Kelinse: il coraggio di indossare la bellezza

Il design del gruppo Memphis arrivò per contrastare il gusto minimalista che aveva contraddistinto il periodo storico precedente, allo stesso modo i modelli di Kelinse arrivano per dare carattere al look di chi li indossa. Kelinse infatti è l’accessorio ideale per chi non vuole passare inosservato, che ama distinguersi mettendo in evidenza il proprio gusto ricercato.

Contatti per la stampa – Disclosers

Isabella Castelli – isabella.castelli@disclosers.it + 39 346 318 3982

Angela Suriano – angela.suriano@discosers.it +39 3287329046