Indústria catarinense conquista certificação mundial

Iniciativa global certifica indústrias do aço em todo o mundo comprometidas com a produção responsável e sustentável do produto No ano em que completa 20 anos de suas operações, a ArcelorMittal, unidade Vega – indústria de transformação do aço localizada em São Francisco do Sul, em Santa Catarina – acaba de conquistar o ResponsibleSteel™, certificação mundial que estabelece padrões internacionais de processamento e produção responsável do aço. A conquista reconhece, além do alto padrão dos processos de produção da unidade, uma série de ações realizadas em prol da transformação social, sustentabilidade, diversidade e inclusão.

O rigoroso processo de auditoria, que durou aproximadamente um ano, ocorreu durante a maior obra de expansão da história de Vega, um investimento para ampliação da unidade na ordem de US$ 350 milhões. A auditoria foi conduzida pela consultoria independente DNV (Det Norske Veritas), que analisou os indicadores de práticas e processos sustentáveis da unidade, abrangendo diversas áreas da empresa, especialmente as relacionadas às questões ESG (Ambientais, Sociais e de Governança). Os auditores também visitaram os processos da unidade e entrevistaram lideranças da empresa, empregados, fornecedores, terceiros, representantes do poder público e de entidades e instituições da comunidade local.

Para Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos LATAM, a conquista demonstra o compromisso da empresa com uma produção de aço responsável e sustentável tendo as pessoas como centro das ações. “Também reforça o nosso principal propósito, que é fabricar aços inteligentes para as pessoas e o planeta, e representa um marco na história de Vega que, neste ano, completa duas décadas de operação”, afirmou.

Segundo o relatório apresentado pela DNV, o Sistema de Gestão Ambiental implantado na unidade (certificado pela ISO 14001) é um dos pontos positivos que contribuíram para a conquista. Este sistema endossa o compromisso de Vega com a preservação da biodiversidade da sua região ao promover a identificação e monitoramento contínuo de espécies da fauna e flora presentes em sua Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), que ocupa um terço do terreno da unidade industrial, além da elaboração de um Plano Diretor de Biodiversidade. Por intermédio do seu Plano Diretor de Águas, Vega busca assegurar os recursos hídricos da região e manter o compromisso com o bem-estar da população, gerando menor impacto nas fontes públicas, com a reutilização de, em média, 98% da água captada na unidade.

“Receber esta certificação mundial no ano em que completamos 20 anos de operação da unidade Vega e caminhamos rumo à nossa maior expansão demonstra que mantemos firmes o propósito de produzir aço de forma sustentável, comprometidos com o desenvolvimento da comunidade, com a segurança das pessoas e com respeito ao meio ambiente”, declara Sandro Sambaqui, Gerente Geral da ArcelorMittal Vega.

Mecânica de equipamentos na ArcelorMittal Vega, Sthefanie Reinert Pereira, de São Francisco do Sul, entrou na unidade por meio do Programa Sustentabilidade Técnica, iniciativa que promove oportunidades

Inclusão, representatividade e desenvolvimento sustentável

As iniciativas desenvolvidas na ArcelorMittal Vega em prol da inclusão, diversidade e a transformação social também foram destaques no relatório da auditoria do ResponsibleSteel™. De acordo com a análise, “as entrevistas com mulheres em posições de liderança em suas operações demonstraram engajamento e que as promoções levam em conta a competência e mérito e não o gênero do profissional”, destaca o documento.

Ações de incentivo buscaram aumentar a representatividade da mão de obra feminina em cargos antes majoritariamente ocupados por homens. O Programa Sustentabilidade Técnica, que, desde 2018, tem o propósito de formar, valorizar e qualificar jovens de

São Francisco do Sul para o mercado de trabalho da região, tem colaborado para esta equidade de gênero. Cerca de 89% dos alunos participantes do programa estão empregados na ArcelorMittal Vega ou em empresas da região, uma oportunidade real de desenvolvimento que também beneficiou o público feminino. A partir da iniciativa realizada em parceria com o SENAI SC, a unidade passou a contar com as primeiras mulheres atuando em suas linhas de produção, um cenário que contribui para a meta estipulada para todas as unidades da ArcelorMittal Brasil: aumentar para 25%, até 2030, o quadro de mulheres em todas as áreas da empresa, incluindo atividades operacionais, administrativas e cargos de liderança. Segundo a CEO do ResponsibleSteel™, Annie Heaton, esta certificação demonstra o compromisso da ArcelorMittal Vega em atender a um amplo conjunto de requisitos ESG do ResponsibleSteel™.

“Esta é a terceira certificação das operações da ArcelorMittal no Brasil e destaca o crescente impulso no setor para produzir aço responsável net zero na América do Sul. A unidade Vega produziu um plano claro para apoiar o objetivo da ArcelorMittal de ser net zero até 2050. E é fundamental que a produção responsável de aço vá além da descarbonização, assegurando uma gestão eficaz dos recursos e o respeito pelos trabalhadores e comunidades locais. Esta certificação demonstra o compromisso da unidade de Vega em cumprir o vasto conjunto de requisitos do ESG do ResponsibleSteel™. Um exemplo disto é o seu compromisso com uma maior igualdade de gênero, com o objetivo de alcançar até 25% de mulheres em posições de liderança até 2030. Este é um passo significativo para o setor da indústria majoritariamente masculino.” destaca a CEO.

ArcelorMittal Vega é uma das mais modernas unidades de transformação de aço do mundo e atende, principalmente, os setores automobilístico, de eletrodomésticos e construção civil

Entenda o que é a certificação ResponsibleSteel™

Fazem parte do ResponsibleSteel™ alguns dos principais players do mercado mundial, que trabalham juntos para minimizar o impacto da fabricação de aço para as pessoas e o planeta. São bem-vindas a participar empresas de todas as partes da cadeia de valor do aço, grupos da sociedade civil e outras organizações.

Um dos principais objetivos do ResponsibleSteel™ é maximizar a contribuição do aço para um mundo sustentável ao:

Proporcionar um fórum multissetorial para construir confiança e alcançar consenso;

Desenvolver normas, certificações e ferramentas relacionadas;

Impulsionar mudanças positivas através do reconhecimento e o uso de aço responsável.

A certificação internacional ResponsibleSteel™ é projetada para apoiar o fornecimento responsável e a produção de aço e abrange uma série de questões de sustentabilidade, incluindo emissões, poluição, fornecimento responsável, direitos humanos, normas trabalhistas e outros temas.

Sobre a ArcelorMittal

A ArcelorMittal Vega é a terceira unidade brasileira da ArcelorMittal a receber a certificação. Já conquistaram a certificação a ArcelorMittal Tubarão, em Serra, no Espírito Santo, e a ArcelorMittal Monlevade, em João Monlevade, Minas Gerais. O objetivo da ArcelorMittal é que todas as unidades do grupo no Brasil sejam certificadas nos próximos anos.

Maior obra de expansão da unidade deve ampliar sua capacidade de produção e ampliar o mix de produtos ao mercado Obra de expansão da unidade prevê investimentos de US$ 350 milhões

Com início de suas operações em 2003, a ArcelorMittal Vega é uma das mais modernas unidades de transformação de aço do mundo e integra o grupo ArcelorMittal, líder mundial na produção de aço. A empresa localizada em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, atua na transformação de aços planos decapados, laminados a frio e revestidos para atendimento dos setores automobilístico, de eletrodomésticos e da construção civil, entre outros segmentos.

Desde 2021, realiza a maior obra de expansão da sua história, o Projeto CMC, que prevê uma nova linha de galvanização e recozimento contínuo, um incremento que deve ampliar a sua capacidade de produção de 1,6 milhão para 2,2 milhões de toneladas de aço anuais.

A expansão representa um investimento de US$ 350 milhões. A expectativa é de que, com este crescimento, a unidade também amplie o seu portfólio de produtos e inicie a produção, pela primeira vez nas Américas, do Magnelis®, revestimento patenteado pela ArcelorMittal com ampla aplicação no mercado, produzido atualmente apenas em unidades na Europa e altamente usado nos projetos de geração de energia solar

