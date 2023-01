Indústria de produção de alimentos abre 60 vagas temporárias em Ribeirão Preto; veja requisitos e como concorrer

Oportunidades são para atuar como operador de máquinas. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e experiência comprovada com máquinas industriais. Carteira de Trabalho Digital

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma indústria de produção de alimentos de Ribeirão Preto (SP) está contratando 60 pessoas para o cargo temporário de operador de máquinas. A empresa oferece um salário de R$ 2.041,54 com os benefícios de refeição no local e vale transporte.

Veja os requisitos para se candidatar

Ter ensino médio completo;

Residir em Ribeirão Preto;

Disponibilidade de horário;

Experiência em máquinas de produção;

Ter conhecimento prático operacional;

Ter conhecimento em montagem e desmontagem de máquinas e limpeza.

Como será o trabalho

O trabalhador irá operar e manusear máquinas industriais do ramo alimentício, precisando garantir a qualidade de produto, a organização e limpeza da linha e preencher relatórios. As vagas são temporárias, porém há chance de efetivação.

Como se candidatar

Para se candidatar, é preciso acessar o site da agência de RH Impacto Now e fornecer informações para a vaga.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi