Companhia Siderúrgica Nacional aguarda apenas aprovação de órgãos de regulamentação para oficializar instalação na cidade. CSN será instalada na antiga fábrica da Ford

Reprodução/TV Vanguarda

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) deve se instalar no espaço onde funcionava a antiga fábrica da Ford em Taubaté (SP). A unidade da montadora americana foi desativada há dois anos e, desde então, seguia fechada.

Procurada pelo g1, a empresa siderúrgica confirma a intenção de ocupar a área, mas não deu detalhes. Informou apenas que aguarda a negociação e a aprovação de órgãos de regulamentação. Em 2022, a Ford havia negociado o terreno da fábrica com um grupo imobiliário (veja mais abaixo).

Ainda não há informações concretas sobre como será a atuação da CSN e nem quantos empregos serão gerados direta e indiretamente na cidade.

A CSN é considerada a maior siderúrgica do Brasil e da América Latina, com atuação especialmente em cinco setores: siderurgia, mineração, logística, cimento e energia. A empresa tem fábricas instaladas em Volta Redonda (RJ), Porto Real (RJ), Arcos (MG) e Araucária (PR).

A siderúrgica foi fundada em 1941, no governo de Getúlio Vargas, e foi a primeira produtora integrada de aço plano no Brasil, o que viabilizou a instalação das primeiras indústrias no país. Em 1993, a companhia foi privatizada.

Indústria siderúrgica deve se instalar na antiga fábrica da Ford em Taubaté

Reprodução/ Google Maps

Saída da Ford

A Ford anunciou em maio de 2022 a venda da fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo. A unidade foi desativada em 2021, quando a fabricante decidiu encerrar a produção de veículos no Brasil.

No comunicado, a Ford afirmou que assinou um compromisso de compra e venda do local com a empresa São José Desenvolvimento Imobiliário. Os valores não foram informados.

Antes disso, a empresa já havia encerrado suas operação. Em 11 de janeiro de 2021, a Ford anunciou que encerraria as operações no Brasil, com fechamento imediato das fábricas de Taubaté e de Camaçari (BA). Em Taubaté, a empresa tinha cerca de 800 trabalhadores.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região

.

valipomponi