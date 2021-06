Infermiere indagato dai Carabinieri per possesso di farmaci ospedalieri. Indagine prosegue per capire la dinamica, il collega rischia grosso.

Infermiere dell’ASP Catania indagato per possesso di farmaci ospedalieri.

All’interno di un’operazione circa illeciti nel mondo delle pompe funebri, i militari di Caltagirone (CT) hanno fermato un infermiere in possesso di ben 92 confezioni di farmaci ospedalieri.

Secondo l’accusa erano destinati al mercato nero dei farmaci. Le indagini proseguono con l’intento di “accertare l’eventuale presenza di complici; oltre al coinvolgimento di terzi nel mercato clandestino di farmaci da destinare, per esempio, alle Rsa, e tipizzare anche i farmaci non acquistati dall’Asp, ma di cui l’indagato è stato trovato in possesso, verosimilmente perché acquisiti attraverso prescrizioni mediche mendaci o irregolari”.

Adesso il collega rischia grosso.