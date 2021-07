Chi è l’infermiere è perché la sua è una delle professioni più ricercate del momento? Viaggio tra passione, responsabilità e competenze uniche.

Diventare Infermieri nel 2021 non è facile, occorre essere convinti di farlo, avere la giusta passione ed essere predisposti a diventare dei veri Professionisti della Salute. Senza una vera vocazione, quindi, è meglio non iniziare a studiare Infermieristica.

Con l’avvento della Pandemia Covid (ancora in atto), la figura dell’Infermiere è ritornata prepotentemente alla ribalta.

L’Infermiere e l’Infermiere Pediatrico di oggi devono essere:

fortemente preparati;

pronti a mettersi continuamente in gioco;

empatici;

disposti al dialogo;

rispettosi e consapevoli dei bisogni di salute del Cittadino;

costanti;

tenaci;

altruisti;

intraprendenti.

Diventare Infermieri.

Per diventare Infermieri in Italia occorre superare dapprima una preselezione, poi iscriversi all’Università e laurearsi in tre anni in Infermieristica. E’ un corso di laurea sempre più difficile e selettivo. Solo i migliori riescono a farcela e in tempo per entrare nel mondo del lavoro e dell’assistenza sanitaria diretta.

E voi siete pronti ad affrontare questa fantastica avventura?

Leggi anche: