infermieri-vaccinati-(con-doppia-dose)-risultano-positivi-al-coronavirus:-a-gela-in-quattro-accusano-lievi-sintomi-influenzali,-i-sindacati-chiedono-screening

La campagna vaccinale è iniziata nell’ospedale il 31 dicembre scorso, mentre i richiami sono stati effettuati il 23 gennaio

Quattro infermieri in servizio presso l’ospedale di Gela, in provincia di Caltanissetta, sono risultati positivi al Covid-19 nonostante avessero nei mesi scorsi già avuto somministrata la seconda dose di vaccino. I quattro dipendenti della struttura hanno lievi sintomi influenzali ed ora i sindacati Nursind e Uil Fpl chiedono di avviare uno screening dei lavoratori per misurare il livello degli anticorpi. “E’ paradossale che ancora oggi gli operatori sanitari si trovino nuovamente a fronteggiare l’emergenza nell’emergenza: ma quella di infettarsi appare superflua”, dicono i segretari sindacali dell’ospedale Domenico Corfù e Giuseppe Di Fede.

Secondo i sindacati, la campagna vaccinale è iniziata nell’ospedale il 31 dicembre scorso e i richiami sono stati effettuati il 23 gennaio “quindi è opportuno adesso verificare la risposta del sistema immunitario degli operatori sanitari. E’ fondamentale effettuare uno screening per coloro che sono già vaccinati, che operano nei reparti con pazienti fragili e che potrebbero involontariamente diventare veicolo di contagio essi stessi nel momento in cui si infettano anche se già sottoposti alla seconda dose”, conclude la nota.