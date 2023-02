Inflação dos EUA sobe 0,5% em janeiro, mas tem a menor alta anual desde o fim de 2021

A inflação mensal foi impulsionada em parte pelo aumento dos preços da gasolina, que subiram 3,6% em janeiro. Em janeiro, a inflação americana subiu 0,5%.

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos aceleraram em janeiro na comparação com o mês anterior, mas o aumento anual foi o menor desde o final de 2021, apontando para uma desaceleração contínua da inflação e possivelmente mantendo o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em uma trajetória moderada de alta de juros.

O índice de preços ao consumidor aumentou 0,5% no mês passado, após alta de 0,1% em dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira. A inflação mensal foi impulsionada em parte pelo aumento dos preços da gasolina, que subiram 3,6% em janeiro, segundo dados da Administração de Informação de Energia dos EUA.

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria 0,5%.

Nos 12 meses até janeiro, o índice subiu 6,4%. Esse foi o menor ganho anual desde outubro de 2021 e mostrou desaceleração ante o aumento de 6,5% em dezembro. O índice anual atingiu um pico de 9,1% em junho, o maior resultado desde novembro de 1981.

