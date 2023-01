Inflação, juros, desemprego: 7 em cada 10 moradores de Ribeirão Preto estão endividados, diz Acirp

Pesquisa indicou que 563.469 pessoas têm dividas na cidade e que mais de 30% têm risco de não conseguirem quitar os débitos. Cartão de crédito é apontado como maior vilão. Pesquisa aponta nível de endividados em Ribeirão Preto

Um levantamento da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp) apontou que sete em cada 10 moradores estão com dívidas. A proporção equivale a 563.469 pessoas.

De acordo com o estudo, os principais motivos das dívidas são:

inflação

crescimento dos juros

desemprego

Em 2022, o índice inflacionário anual foi de 5,79%. Apesar de ser um número menor que em 2021, quando o índice foi para 10,06% no auge da pandemia, ele ainda é considerado impactante para economia, segundo a pesquisa.

De acordo com a análise, com a inflação alta crescem os juros que, influenciam na concessão e operações de crédito bancário como financiamentos, empréstimos e cartão de crédito. A pesquisa ainda apontou que o desemprego completa o cenário em Ribeirão.

Entre os endividados, cerca de 36,4% têm risco de não conseguirem quitar suas dívidas, afirmou a Acirp.

Inadimplentes

Os dados do Instituto de Economia Maurílio Biagi, departamento de estatísticas da Acirp, indicam que 28,27% dos moradores de Ribeirão Preto estão com dívidas em atraso. O percentual corresponde a 205.225 pessoas.

O cartão de crédito ainda é o principal tipo de dívida e representa problema para 53% dos ribeirão-pretanos.

A pesquisa apontou que os principais gastos com o cartão foram de subsistência e domésticos, incluindo compras de alimentos, produtos como roupas, calçados, eletrodomésticos, medicamentos, alimentos por delivery e gastos com transporte.

