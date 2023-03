Inflação na Argentina chega a 102,5% e é a maior em mais de 30 anos

País não registrava alta de três dígitos desde 1991, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos do país. A inflação da Argentina chegou a 102,5% no acumulado em um ano, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censos (INDEC) do país nesta terça-feira (14).

Essa é a primeira vez em mais de 30 anos que o índice de preços do país supera a barreira de três dígitos, atingindo o maior patamar desde setembro de 1991.

A alta mensal foi de 6,6%, registrada em fevereiro. Nos dois primeiros meses de 2023, a inflação argentina acumulou um avanço de 13,1%.

O país já vinha enfrentando um cenário de juros muito altos. Nos 12 meses encerrados em 2022, o índice de preços atingiu os 94,8%.

Esta reportagem está em atualização.

Vito Califano