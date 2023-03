influencer-brasileiro-mostra-ruas-de-paris-tomadas-pelo-lixo-ao-lado-da-torre-eiffel:-‘olhe-o-contraste’

Toneladas de lixo se acumulam por toda a cidade, devido à greve dos garis, que protestam contra a reforma da Previdência. O tocantinense Emanuel Lima, de 21 anos, mora na cidade há seis meses. Influencer brasileiro mostra contraste do lixo com pontos turísticos de Paris

Em Paris há seis meses, o influenciador tocantinense Emanuel Lima, de 21 anos, acompanha a greve dos garis e a grande quantidade de lixo acumulado nas ruas da capital da França. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o brasileiro mostra os resíduos perto da Torre Eiffel, ponto turístico que atrai pessoas de todo o mundo: “Olhe o contraste”.

Emanuel é conhecido no Tocantins por produzir conteúdos engraçados, mas resolveu se mudar para a França com o objetivo de trabalhar e investir nas redes sociais. Ao falar sobre a situação caótica da França, ele brinca: “A Paris que ninguém te mostra. Sim, os ratos compraram Paris e agora vão ter CPF, brincadeira”.

Em seguida, o influencer explica os efeitos da greve iniciada no mês de março. “Eu acho que você deve ter visto os portais de notícia, nos últimos dias. É verdade, a lixaiada está tomando conta de Paris, mas tem um motivo para isso. Emmanuel Macron, que é o presidente da França, resolveu fazer uma reforma na previdência. Do nada, ele quer aumentar em dois anos a idade mínima para aposentadoria de garis e motorista de caminhão de lixo”.

Influenciador tocantinense Emanuel Lima fotografa muito lixo perto da Torre Eiffel, em Paris

Emanuel Lima/Divulgação

O projeto de lei, apoiado pelo presidente, pretende aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030. Além disso, antecipa para 2027 a exigência de 43 anos de contribuição (e não 42 como atualmente) para o direito a receber pensão integral.

Os protestos têm se estendido por toda a França. Nesta quinta-feira (23), mais de um milhão de pessoas foram às ruas, sendo 119 mil delas em Paris, segundo dados do Ministério do Interior. A prefeitura de Bordeaux foi incendiada em meio aos protestos.

A possível reforma na previdência gerou revolta. O tocantinense relata que é possível ver toneladas de lixo nas principais avenidas, nas portas das casas e em outras cidades da França.

“Nas ruas tem bastante vestígio de tudo isso que vem acontecendo. Como por exemplo, carros queimados, lixo, vidros de estabelecimentos com rachaduras e bastante patrulhamento, polícia por todo lado. O lixo não está acumulado apenas nas principais avenidas, mas também em vilas, nos arredores de Paris. E em toda a França, eu tive experiência nos últimos dias, viajei para outras cidades e por onde passei estava a mesma situação”.

Segundo Emanuel, os caminhões de lixo passaram pelas ruas nesta semana e retiraram parte dos resíduos. Mas a situação não foi normalizada.

Emanuel Lima mora em Paris há seis meses e fala sobre a greve nas redes sociais

Emanuel Lima/Divulgação

Sobre os ratos, ele diz que antes mesmo da greve, era comum se deparar com eles pelas ruas da Cidade das Luzes. Agora, a impressão é que há mais roedores nas vias públicas, diz ele.

“Mesmo antes de toda essa situação, dava para encontrar os ratos na rua. Mas, eu tenho percebido que durante a greve tem aumentado. Um exemplo até engraçado e que eu fiquei muito assustado. Eu estava esperando o trem em uma das maiores estações, eu estava sentado, distraído com o celular. Do nada, passou um rato pelo meu pé, ele saiu debaixo da cadeira. Eu gritei e todo mundo começou a rir de mim. Eu pulei, foi bastante assustador”.

A situação tem impressionado turistas, que vão à cidade em busca de glamour e beleza. Mas, para Emanuel, Paris continua sendo a bela Paris.

“Para quem é turista, não. Acho que não tira o encanto da cidade. Paris continua sendo Paris, aqui é incrível. Eu tenho o exemplo de uma amiga, que tinha muita vontade de conhecer Paris. Ela ficou assustada, mas creio que não chegou a ser uma frustração. Deu para curtimos bastante a cidade, mesmo com essa situação”.

Influenciador Emanuel Lima se mudou para Paris e vive o sonho de morar na Cidade das Luzes

Arquivo Pessoal

Por outro lado, para os moradores, a greve tem causado muitos transtornos. O atraso no transporte público pode chegar a três horas, em alguns casos, segundo o influencer.

“Para quem vive e trabalha aqui, acaba sendo conturbado. Essa situação acabou afetando várias áreas, com o transporte. Para ir trabalhar, eu saía com 1h30 de antecedência, agora eu saio com três horas de antecedência. O transporte às vezes atrasa ou para do nada e fica 1h parado”, ressaltou.

Protestos mais intensos

Prefeitura de Bordeaux fica em chamas durante uma manifestação contra a reforma da previdência na França, em 23 de março de 2023

Reprodução/Bookee0/Twitter via Reuters

Paris é conhecida pela história, o charme e os monumentos, mas não só. Na cidade, foram registrados protestos importantes que ganharam repercussão em todo o mundo, como o de maio de 1968. Estudantes foram às ruas exigindo reformas no sistema educacional francês. A expansão do movimento se deu de forma veloz e alcançou uma greve geral de trabalhadores que balançaria o país e o governo da época, que completava dez anos no poder.

Emanuel disse que a força do protesto e a insistência dos grevistas chamam a atenção em comparação ao que acontece no Brasil.

“Os protestos são bem diferentes do Brasil. Eu achei muito mais intenso e persistente, eu fiquei boquiaberto. Antes de morar aqui, eu já tinha visto algumas situações, mas vivenciando, dá para sentir o que é e fiquei bastante surpreso. É diferente a forma que eles lutando pelos direitos”.

Lixo acumulado nas ruas de Paris: Macron aumenta idade para aposentadoria na França sem aval do Congresso

JN

Para o presidente francês, manifestações que acontecem nos dois países podem ter semelhanças. Na quarta-feira (22), durante entrevista, o político comparou os distúrbios nas manifestações contra a reforma das aposentadorias com a invasão à sede dos Três Poderes no Brasil, em 8 de janeiro, e ao Capitólio nos Estados Unidos. O chefe de estado defendeu a nova lei e afirmou que ela deve entrar em vigor até o fim deste ano.

“Quando os Estados Unidos viveram o que viveram no Capitólio, quando o Brasil viveu o que viveu (…), digo muito claramente”, “não podemos aceitar nem os subversivos, nem as facções”, explicou, em referência a ataques recentes a instituições dos dois países. “Não vamos tolerar qualquer tumulto”, insistiu.

Bombeiros em greve no telhado de um prédio em Paris durante os protestos de quinta-feira

Reuters via BBC

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo