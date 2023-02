Influenciador divulga vídeo de pedido de casamento ao namorado feito em voo após Azul restringir surpresa: ‘Tive que me esconder’

Lucas Estevam afirmou que teve ideia vetada em voo dos Estados Unidos para Campinas. Relato viralizou nas redes sociais durante a semana e, no sábado, jovem mostrou nas redes sociais como foi o pedido. Influenciador divulga pedido de casamento feito em voo após problema com a Azul

O influenciador digital Lucas Estevam divulgou um vídeo com o pedido de casamento feito ao namorado, durante um voo dos Estados Unidos para Campinas (SP), depois da Azul Linhas Aéreas colocar restrições à surpresa que ele gostaria de fazer ao companheiro. O caso viralizou após o jovem publicar relatos em suas redes sociais de que teve o plano vetado pelo comandante da aeronave, o que “não acontece com casais heterosexuais”.

A Azul afirmou que apurou o caso internamente e entrou em contato com o influenciador, “que, por sua vez, disse que o caso seria resolvido na esfera jurídica”. Veja abaixo o posicionamento completo da empresa.

O voo, que saiu de Ft. Lauderdale com destino a Campinas, onde mora o influenciador, ocorreu na última terça-feira (7). Ainda dentro do avião, Lucas fez desabafos chorando muito, dizendo que se sentia triste e humilhado por não ter conseguido fazer a surpresa que queria ao companheiro. Na noite de sábado (11), ele publicou, em seu canal no Youtube, um vídeo detalhando a situação e mostrando como havia sido o pedido, que precisou sofrer adaptações pelas restrições impostas. [veja acima]

O influenciador relatou ao g1 neste domingo (12) que a primeira ideia era fazer um anúncio breve na aeronave, “com ou sem microfone”, e fazer o pedido de casamento. Além disso, ele também comprou letras que formavam os dizeres “Casa comigo”. Segundo Lucas, este tipo de ação já foi vista diversas vezes em aviões entre homens e mulheres e ele não imaginava que passaria por qualquer tipo de problema.

O jovem ainda contou que, em um primeiro momento, o pedido foi negado por completo, mas, depois de “muita insistência”, foi permitido que ele fizesse a surpresa em um espaço reservado da aeronave, usado pela tripulação para organizar as refeições dos passageiros, “de maneira discreta, rápida e silenciosa”, para que não incomodasse as pessoas.

Influenciador mostrou como foi o pedido de casamento em voo

“Eu tive que me esconder. O voo era diurno e eu precisei me fechar na Galley para fazer o pedido. A grande questão ali foi ter sido vetado de todas as formas e depois de muita luta me ter sido liberado um pedido rápido, escondido e sem nenhum tipo de ‘firula’. Uma clara diferença entre os pedidos já divulgados por eles. Se a empresa libera sempre o mesmo tipo de pedido para todos, não pode fazer distinção. Ou libera igual para todos ou não libera para ninguém”, afirmou.

O influenciador é dono do perfil “Estevam pelo Mundo”, com 1,1 milhão de seguidores no Instagram, e trabalha apresentando destinos na internet e oferecendo dicas para viagens mais baratas com uso de programas de milhagens. Lucas afirmou que tinha o sonho de fazer o pedido de casamento ao namorado dentro do avião a caminho da cidade natal. Ele carregou as alianças durante toda a viagem para poder fazer a surpresa.

Ao g1, o influenciador também contou que a chefe de cabine relatou a ele que, para este perfil de pedido, era necessária a aprovação do marketing da empresa e que, além disso, houve um pedido do comandante para que, no momento da surpresa, o logo da companhia aérea não aparecesse nas filmagens.

“Chegou a mim que seria necessária a aprovação do marketing, pelo fato de sermos dois homens e isso poder incomodar outras pessoas. Isso ficou bem explícito”, explicou.

Influenciador diz que teve pedido de casamento ao namorado negado em voo da Azul

Sobre o posicionamento da empresa, que informou que entraria em contato, Lucas Estevam disse que recebeu uma “mensagem estilo robôtica” de um diretor de marketing dizendo que “gostaria de conversar”. O influenciador afirmou que continua aguardando uma retratação por parte da Azul.

“Minha dúvida segue sendo: por que o amor de dois homens incomodaria os passageiros e porque a Azul ainda não disse nada?”, completou.

Lucas Estevam relatou que foi impedido de pedir namorado em casamento em voo da Azul

O que diz a companhia aérea?

Neste domingo, a Azul Linhas Aéreas enviou ao g1 uma nota que reitera um posicionamento enviado na quinta-feira (10) e afirma que tentou contato com o cliente que, “por sua vez, disse que o assunto seria resolvido na esfera jurídica”. A empresa disse ainda que apurou internamente a situação e não foi consultada previamente sobre a celebração, que incluía o uso de equipamentos eletrônicos.

Segundo a companhia, os tripulantes do voo entraram em contato com a empresa durante o embarque e, devidamente autorizados, organizaram e auxiliaram no pedido de casamento, que foi realizado na “galley”. Veja na íntegra:

A Azul informa que tomou conhecimento e apurou internamente a situação envolvendo o pedido de casamento em seu voo de Fort Lauderdale para Campinas, na última terça-feira, e tentou contato com o Cliente, que por sua vez informou que o caso seria tratado na esfera jurídica.

A companhia esclarece que não foi consultada previamente sobre a celebração que seria feita, que incluía uso de equipamentos eletrônicos na cabine de Clientes. Diante do imprevisto, os Tripulantes do voo entraram em contato com a empresa durante o embarque e, devidamente autorizados, organizaram e auxiliaram no pedido de casamento, que foi realizado na galley.

Diversas celebrações como essa já foram realizadas em nossas aeronaves, motivo de muita felicidade para a empresa, que repudia veementemente qualquer tipo de preconceito e discriminação, seja ele qual for.

