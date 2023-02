Influenciador diz que teve pedido de casamento para o namorado negado pela Azul em voo: ‘Hetéros fazem surpresa e eu fui vetado’

Lucas Estevam afirmou que planejou fazer uma surpresa para o companheiro em viagem de Fort Lauderdale para Campinas, mas teve a solicitação negada. ‘Me falaram para fazer em off e não incomodar’. Influenciador diz que teve pedido de casamento ao namorado negado em voo da Azul

Um influenciador digital afirmou que tentou pedir o namorado em casamento em um voo da Azul Linhas Aéreas, de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, para Campinas (SP), mas foi proibido pela companhia. Veja abaixo a resposta da empresa.

Em uma sequência de vídeos gravados em rede social, Lucas Estevam contou que preparou uma surpresa para o companheiro, mas foi informado pelo comandante de que o pedido não seria autorizado e deveria ser feito “em off, no assento, para evitar incômodos aos outros passageiros”. [assista acima]

“Tantos casais héteros fazendo surpresas para quem amam e eu fui vetado. Acabei de viver o pior voo da minha vida. Antes da Azul proibir o pedido público de casamento com dois homens abordo, eu tinha certeza que seria o dia mais incrível da minha vida”, disse Lucas, na quarta-feira (8), muito emocionado.

O influenciador é dono do perfil “Estevam pelo Mundo”, com 1,1 milhão de seguidores no Instagram, e trabalha apresentando destinos na internet e oferecendo dicas para viagens mais baratas com uso de programas de milhagens. Lucas, que é de Campinas, afirmou que tinha o sonho de fazer o pedido de casamento ao namorado dentro do avião a caminho da cidade natal.

O passageiro contou que comprou letras com os dizeres “Casa comigo” para expor de maneira privada em um ponto específico do avião e carregou, durante toda a viagem, o pacote com as alianças escondido do namorado para realizar a surpresa.

“Me disseram que para esse perfil de pedido era necessário falar com o marketing da companhia aérea porque é preciso alinhar tudo. Como assim falar com o marketing, eu paguei essa passagem com os meus pontos, sou cliente fiel, cliente diamante, vibrei com cada rota nova da Azul, que é da minha cidade, vibrei com cada conquista da empresa. Só queria que vibrassem com uma minha, achei que iam me apoiar”, desabafou.

Em outro storie, Lucas relata que fez o pedido de casamento de forma reservada, na cozinha do avião, conhecida como “galley”, após o pedido do piloto para que tudo fosse feito sem exposição e sem aparecer o logo da companhia. Além disso, ele lembrou de uma surpresa recebida por uma amiga em um voo, quando ela também foi pedida em casamento pelo namorado, mas, na ocasião, não houve nenhuma restrição e a tripulação “até aplaudiu o momento”.

O que diz a companhia aérea?

A Azul Linhas Aéreas informou, em nota, que tomou conhecimento e “apurou internamente” a situação envolvendo o pedido de casamento, na terça-feira (8), e tenta entrar em contato com o cliente. A companhia disse que não foi consultada previamente sobre a celebração que seria feita e incluía o uso de equipamentos eletrônicos.

Segundo a companhia, os tripulantes do voo entraram em contato com a empresa durante o embarque e, devidamente autorizados, organizaram e auxiliaram no pedido de casamento, que foi realizado na “galley”.

“Diversas celebrações como essa já foram realizadas em nossas aeronaves, motivo de muita felicidade para a empresa, que repudia veementemente qualquer tipo de preconceito e discriminação, seja ele qual for”, diz o texto da nota. Veja na íntegra:

A Azul informa que tomou conhecimento e apurou internamente a situação envolvendo o pedido de casamento em seu voo de Fort Lauderdale para Campinas, na última terça-feira, e tenta contato com o Cliente.

A companhia esclarece que não foi consultada previamente sobre a celebração que seria feita, que incluía uso de equipamentos eletrônicos na cabine de Clientes. Diante do imprevisto, os Tripulantes do voo entraram em contato com a empresa durante o embarque e, devidamente autorizados, organizaram e auxiliaram no pedido de casamento, que foi realizado na galley.

Diversas celebrações como essa já foram realizadas em nossas aeronaves, motivo de muita felicidade para a empresa, que repudia veementemente qualquer tipo de preconceito e discriminação, seja ele qual for.

