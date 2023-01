Influenciadora potiguar que viralizou mostrando rotina na roça revela que foi oprimida em casamento: ‘não podia nem ter rede social’

Maria Lúcia mora no interior do Rio Grande do Norte. Ela se tornou famosa na internet ao ensinar receitas regionais e publicar vídeos colocando comida para galinhas e varrendo o sítio em que vive. Maria Lúcia em foto compartilhada nas redes sociais, em viagem à praia do Amor, em Pipa

Reprodução/redes sociais

A influenciadora potiguar Maria Lúcia, que viralizou nas redes sociais em 2022 mostrando o cotidiano na roça, revelou que viveu um casamento em que era oprimida, antes de alcançar fama na internet.

A declaração sobre o assunto foi feita em uma postagem na internet, com mais de 200 mil curtidas somente em uma das redes sociais.

Na publicação, ela comemorou ter recebido o selo de conta verificada como pessoa pública, pela rede social Instagram.

“Para mim, isso significa liberdade. Pois, de onde eu vim, isso era algo impossível de acontecer. Acho que está na hora de que quebrar o silêncio e explicar melhor para vocês: durante toda a minha vida de casada eu fui muito oprimida. Eu não podia ter rede social. Nem comemorações de família eu podia participar sem ter dor de cabeça”, afirmou a influenciadora.

Initial plugin text

Maria Lúcia ainda disse que tudo o que o trabalho na internet tem proporcionando a ela é “inédito” na sua vida.

“Nos meus quase 60 anos, estou me dando o direito de viajar e ser feliz como sempre sonhei. Quem diria eu poder participar da festa do padroeiro da minha cidade e voltar no outro dia, às seis horas da manhã? Eu não podia ter amigos e agora tenho milhões”, declarou.

Maria Lúcia ainda agradeceu o apoio dos seguidores. Muitos comentaram a publicação com mensagens de carinho.

“Me emocionei com seu relato! Parabéns pela sua coragem, aproveite sua liberdade e viva a vida!”, escreveu uma seguidora.

Quem é Maria Lúcia

Maria Lúcia é aposentada como agricultora e já acumula mais de 4 milhões de seguidores, na soma das redes sociais Instagram e TikTok. Ela viralizou nas redes sociais em 2022 mostrando a rotina no seu sítio, na cidade de Riachuelo, no interior do Rio Grande do Norte.

A influenciadora vive na roça desde que nasceu e passou a morar no município de Riachuelo há cerca de 40 anos, quando o pai comprou um terreno. Ela também passa temporadas em São Paulo, onde mora um filho – ao todo, são quatro.

Foi curiosamente em São Paulo que começou a carreira de Maria Lúcia nas redes sociais. Em entrevista ao g1, ela contou que uma filha comprou uma sobremesa e a gravou comendo dizendo que enviaria apenas para amigos.

“No outro dia, eu estava recebendo um bocado de mensagens das pessoas do TikTok. Aí eu falei pra ela: ‘O que diabo é isso aqui? Uma ruma de gente me mandando mensagem’. Ela começou a rir e disse:’ Vê lá o Tik Tok da senhora’. Quando eu fui olhar, já tinha mais de 100 seguidores. E eu pensei: ‘Meu Deus do céu, quanta gente'”, contou a influenciadora em 2022.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Mata