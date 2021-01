informazioni-turistiche-per-i-diversamente-abili:-il-progetto-di-rotaract-latina

Il Rotaract Club di Latina, ogni anno, contribuisce a promuovere attività a servizio della comunità locale, italiana ed internazionale. L’obiettivo di quest’anno rotaractiano 2020-2021 è quello di offrire il proprio “service” a Sermoneta, uno dei borghi medievali meglio conservati in provincia di Latina, tra i più belli del Lazio.

Il progetto

Il progetto si chiama “Latina per tutti” e intende promuovere il patrimonio culturale locale attraverso la mappatura dei principali punti di interesse del paese (monumenti, piazze, edifici storici e servizi). Sarà sviluppato in chiave tecnologica ed inclusiva grazie alle nuove strumentazioni applicate ai beni culturali, con targa braille e QR code. I contenuti saranno disponibili sia in modalità Audioguida che in LIS, la lingua dei segni, in modo da abbattere qualunque barriera sociale. La guida interattiva, a cui si avrà accesso tramite QR code, reindirizzerà a un sito web su cui sarà possibile trovare i contenuti storico-culturali, sia in italiano che in inglese. Inoltre, sempre nel sito, sarà presente una sezione dedicata alle attività locali che decideranno di aderire a tale progetto in partnership.

La donazione

Il Rotaract Club Latina ha presentato nei giorni scorsi la proposta di donazione del progetto all’amministrazione comunale di Sermoneta, che oggi ha accettato formalmente con una apposita delibera di giunta.

« Favorire lo sviluppo culturale e la promozione turistica in chiave inclusiva rientra nelle linee di mandato di questa amministrazione – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – per questo ringraziamo il Rotaract per l’avvio di questa partnership che abbatte le barriere sociali, consentendo di promuovere le nostre eccellenze anche ai non udenti e ai non vedenti».

« Il Rotaract club di Latina ha una funzione sociale e culturale – ha dichiarato il Presidente del Rotaract Club Latina Samantha Campolo – e quest’anno ci focalizzeremo sui giovani e sul territorio. Tra i progetti di pubblico interesse, il Rotaract Club ha voluto promuovere la bellezza storica di Sermoneta con una iniziativa di sensibilizzazione culturale in chiave totalmente inclusiva. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta e per aver condiviso con noi tale importante obiettivo».

Cos’è il Rotaract?

Il Rotaract è un’associazione di service promossa dal Rotary International, è presente in tutto il mondo e coinvolge giovani dai 18 ai 35 anni. Il Rotaract accresce il senso civico dei giovani, affina la loro capacità di leadership e di comunicazione, svolge una funzione sociale e culturale nell’ambito della comunità e promuove la comprensione internazionale.

Il Rotarct club Latina è attiva sulla provincia di Latina da più di 50 anni e attualmente, conta all’attivo circa 20 giovani soci ed è aperta ad accogliere nuovi giovani e giovanissimi.