La Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 10 marzo 2023, n. 10089 afferma che è possibile fondare un giudizio di responsabilità colposa per un infortunio derivante dalla scelta del lavoratore, prevedendo un vero e proprio obbligo in capo al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo scelto in relazione alla pericolosità del lavoro.

Ufficio Stampa