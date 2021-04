Infortunio per Giulia Salemi, si è fratturata un dito al GF Vip ma l’ha scoperto solo ora

Infortunio per Giulia Salemi, che a causa di una caduta ha riportato una frattura all’alluce del piede. La cosa curiosa è che non si tratta di un incidente recente, bensì di un fatto risalente a quasi sei mesi fa, ai tempi del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-persiana, in questo periodo al lavoro come conduttrice su Mediasetplay del format Salotto Salemi, ha svelato di aver saputo solo ora di aver subito il danno al piede.

Giulia Salemi spiega come ha scoperto la frattura

La Salemi ha spiegato tutto su Instagram Stories: “Ragazzi, non ci crederete ma ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre“. Evidentemente, il dolore provato dopo allora non è stato così forte da spingerla a sottoporsi tempestivamente agli esami. Il problema all’alluce è rimasto “nascosto” per tutto questo tempo, ma i lunghi mesi non sono bastati a risolvere del tutto la frattura in modo naturale. Per questo motivo, Giulia si si sta sottoponendo a una terapia: “Fortunatamente ho un ottimo team con cui ho iniziato una cura di un mese per risanarla“.

L’infortunio di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip

Insomma, l’esperienza al Gf Vip non ha portato alla Salemi solo l’amore di Pierpaolo Pretelli, che continua e va a gonfie vele, ma pure un dito rotto. Cos’era successo all’ex inquilina della Casa più spiata d’Italia? Chi ha buona memoria ricorderà che il suo ingresso nel reality, risalente alla puntata del 6 novembre 2020, fu per l’appunto un po’ turbolento: subito chiamata dalla produzione del GF a cimentarsi nella prova del tuffo, Giulia scivolò malamente prima di gettarsi in piscina, riportando una ferita al ginocchio, una contusione al gomito e, come sappiamo ora, anche la piccola frattura al dito del piede.