Infortunio per Spinazzola, nella gioia azzurra c’è una notizia drammatica: possibile rottura del tendine d’Achille

Nella gioia azzurra c’è anche una notizia negativa: brutto infortunio per Leonardo Spinazzola che esce in lacrime nel secondo tempo di Belgio-Italia. Possibile rottura del tendine d’Achille per l’esterno della Roma

Nella grande festa dell’Italia per la vittoria 1-2 sul Belgio, con conseguente pass per le semifinali di Euro 2021, c’è una notizia drammatica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, che cita le prime info rilasciate dall’entourage del calciatore, Leonardo Spinazzola avrebbe riportato una possibile rottura del tendine d’Achille. L’entità dell’infortunio è sembrata grave fin dai primi minuti. Nel quarto d’ora finale della gara, Spinazzola ha provato ad infilare in velocità Torgan Hazard sulla fascia sinistra, finendo però per perdere il passo e fermarsi di colpo. Ampi gesti verso la panchina, un dolore che, una volta fermo per tanto tempo, ha cominciato a crescere d’intensità fino a far sgorgare lacrime amare, di chi sa che il suo Europeo è appena finito. Un Europeo giocato, probabilmente, da migliore degli azzurri fin qui. Se la notizia dovesse essere confermata, i tempi di recupero sarebbero lunghissimi, il calciatore salterebbe metà della prossima stagione nel migliore dei casi. Da domani sarà Emerson Palmieri a presidiare la fascia sinistra della Nazionale, a Spinazzola va l’augurio di pronta guarigione di tutti gli italiani.