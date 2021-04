infortunio-per-tosca-d’aquino,-l’attrice-si-mostra-col-piede-fasciato

L’attrice Tosca D’Aquino ha raccontato tramite un post pubblicato sul suo account Instagram, la disavventura che le è capitata passeggiando tra le strade di Roma e nel commentare l’accaduto, non ha esitato a manifestare il suo disappunto nei confronti dell’organizzazione comunale della Capitale che, quindi, sarebbe piuttosto manchevole.

L’incidente per le strade di Roma

L’interprete partenopea ha avuto un infortunio alla caviglia, a causa di una buca presente in uno dei tanti marciapiedi della città e nella quale camminando si è imbattuta, rischiando di irrompere in un incidente ancor più fastidioso e doloroso, come è capitato a molti concittadini che hanno commentato il post dell’attrice. D’Aquino, mostrando il piede fasciato scrive piuttosto piccata, sottolineando le inadempienze della città in cui vive: “Voglio ringraziare il Comune di Roma per questo bel regalo che mi ha fatto! Una brutta distorsione alla caviglia, cadendo in una fantastica buca sul marciapiede! Scandaloso! Se cadeva una vecchietta era morta! Ed avevo anche le scarpe da ginnastica!”. Non sono mancati i messaggi di conforto da parte di alcuni volti noti dello spettacolo che hanno immediatamente commentato la foto pubblicata sui social.

Gli ultimi appuntamenti in tv

Fortunatamente l’attrice pare non sia impegnata in nuovi progetti televisivi o cinematografici dai quali, quindi, si sarebbe dovuta allontanare a causa di un riposto forzato dovuto a questo incidente inaspettato. L’abbiamo vista in tv interpretare Ottavia ne “I bastardi di Pizzofalcone” accanto ad Alessandro Gassman e Gianfranco Gallo e, ancor più di recente, è stata ospite di due show in prima serata, ovvero “Affari Tuoi Sposi” condotto da Carlo Conti e poi anche in “Un ora sola vi vorrei” lo spettacolo che vede al timone Enrico Brignano su Rai2, impegnato con la