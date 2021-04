Ingenuity è il primo velivolo a volare su un altro pianeta

Finalmente il giorno che ha fatto la storia è arrivato: il mini-elicottero della missione di Persevarance della Nasa, ha effettuato il primo volo controllato su Marte

Dopo il rinvio dell’11 aprile scorso, il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: Ingenuity, il drone elicottero della missione Perseverance della Nasa, ha effettuato il suo primo volo sulla superficie di Marte. Una giornata questa, che è diventata storica: si tratta del primo velivolo della storia che è riuscito a librarsi su un altro pianeta. Sebbene il volo fosse programmato per le 9:30 circa di stamattina, sono servite comunque oltre tre ore per avere i dati necessari della conferma dell’esperimento e che, quindi, Ingenuity è davvero riuscito a volare. La conferma dell’avvenuto volo sono arrivate in tarda mattinata, durante la diretta live della Nasa programmata dalle 12:15 (ora italiana), grazie alla quale, insieme agli ingeneri del Jet Propulsion Laboratory, abbiamo capito che il mini-elicottero ha fatto la storia.

You wouldn’t believe what I just saw. More images and video to come…#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

Ingenuity, ricordiamo, è un mini-elicottero che pesa circa 2 kg soltanto. Arrivato su Marte il 18 febbraio scorso a bordo di Perseverance, è provvisto di tecnologie all’avanguardia, ancora mai provate, che gli hanno permesso di superare le gelide notti sul pianeta rosso e di librarsi in condizioni di volo davvero difficili (basti pensare all’atmosfera di Marte). Il drone elicottero, infatti, è dotato di 4 pale in fibra di carbonio, disposte su due rotori che ruotano a circa 2.400 giri/min e di celle solari, batterie e altri componenti innovativi. Il volo, quindi, è una sfida davvero difficile. “Sembra assolutamente folle”, ha commentato Farah Alibay, del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa. “Voliamo sulla Terra da poco più di 100 anni, e ora diciamo, ‘Sì, andremo su un altro pianeta e voleremo‘. È pazzesco. Ma questa è la bellezza dell’esplorazione”.

🚁 On Mon., April 19, our Ingenuity #MarsHelicopter makes its first attempt at flight. Watch live coverage from @NASAJPL beginning at 6:15am ET (10:15am UTC) as the team receives the first data & finds out if they’ve made history: https://t.co/JFEsGuAYbr pic.twitter.com/w6RjKWVHV7 — NASA (@NASA) April 19, 2021

Dopo l’atterraggio sul cratere Jezero, il rover Perseverance ha effettuato alcune manovre di orientamento, dirigendosi verso un’area prima di ostacoli e pianeggiante per facilitare il volo di Ingenuity. In una serie di step, Perseverance ha così liberato il drone elicottero il 4 aprile scorso, in sei giorni marziani, dal primo, in cui il team ha attivato dalla Terra un dispositivo che ha sbloccato Ingenuity da Perseverance, fino al giorno (il quinto) in cui l’elicottero ha raggiunto la sua posizione finale. Oltre a guardarlo e a comunicare con lui a una distanza di sicurezza, Perseverance ha trasmesso i dati ai ricercatori del Jpl, incluse spettacolari foto e video.