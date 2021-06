Inghilterra ai quarti, la Germania è la seconda grande ad essere eliminata!

L’Inghilterra ai quarti di finale di Euro2020! Una partita a tratti dominata e risolta in due occasioni: finalmente arriva anche il gol più atteso

L’Inghilterra passa ai quarti eliminando a Londra la Germania

È l’Inghilterra a passare ai quarti di finale battendo i tedeschi che di solito arrivano almeno alla semifinale di una competizione!

La squadra britannica, sotto gli occhi della famiglia reale, si impone a Wembley in uno stadio quasi tutto esaurito!

Inghilterra ai quarti: la Germania delude le aspettative

L’Inghilterra infrange il tabù di una vita, quello tedesco, eliminandola per la prima volta in un’eliminazione diretta dal 1966, vincendo per 2 a 0 e garantendosi il biglietto per i quarti di finale da giocarsi a Roma, sabato 3 luglio alle ore 21.00.

È la Germania quindi, l’altra grande esclusa del torneo dopo la clamorosa eliminazione della Francia e la sconfitta del Portogallo contro il Belgio.

Una partita a lunghi tratti dominata dall’Inghilterra ma senza grandissime occasioni, sfocia in un primo tempo privo di gol. È nella ripresa che la squadra allenata da Gareth Southgate piazza il doppio vantaggio che permette di passare il turno.

Il primo gol è frutto di una spettacolare azione corale finalizzata da Sterling su assist di Shaw che confeziona con Kane il gol del vantaggio inglese.

Thomas Müller divora il gol del pareggio

La Germania di Joachim Löw ha una ghiottissima occasione per raggiungere il pareggio, Sterling autore del gol perde una sanguinosissima palla a centrocampo, Müller viene lanciato a rete dal compagno Havertz, attaccante del Chelsea, ma lo stesso Müller si fa ipnotizzare dal portiere inglese Pickford e spara a lato divorando il pareggio.

E come si sa nel calcio, gol mangiato gol subito, e all’89esimo l’Inghilterra chiude la partita con l’attesissimo gol di Harry Kane, che finalizza un’azione molto simile alla rete del vantaggio.

Una delle Germanie più deludenti degli ul

timi anni, che vedrà il suo allenatore lasciare la panchina.

È festa grande a Wembley, ora può continuare la favola inglese, che sicuramente ha avuto un vantaggio di giocare tutte le gare in casa e ora è chiamata a giocarsi la sfida dell’Olimpico, dove troveranno un clima diverso, contro una tra Svezia e Ucraina.