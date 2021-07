Inghilterra – Danimarca, una semifinale inedita e quel record tutto inglese

Inghilterra – Danimarca sarà la seconda semifinale di questo europeo itinerante, gli inglesi proveranno a sfatare un tabù che dura da tanti anni

Inghilterra e Danimarca si sfideranno per l’accesso alla finalissima di domenica

Inghilterra – Danimarca è la seconda semifinale di questo Europeo che decreterà chi approderà alla gara che varrà il titolo di campioni d’Europa.

Un Europeo sorprendente quello dei danesi, mentre per gli inglesi è in linea con le previsioni della vigilia.

Inghilterra – Danimarca: un europeo per gli inglesi giocato in casa

Il teatro è Londra, il palcoscenico è Wembley. Un incontro, come tutte le restanti gare, che si giocherà in quello che è definito uno dei più grandi e mistici tempi del calcio europeo.

Si giocherà mercoledì 7 luglio alle ore 21.

Un Euro2020 che vede gli inglesi praticamente come il paese ospitante e come i padroni di casa. Infatti, eccetto i quarti di finale contro l’Ucraina vinti per 4 a 0 giocati a Roma, la squadra di Southgate ha giocato tutte le gare in casa.

I sudditi di sua maestà, che hanno travolto la squadra allenata da Andrij Ševčenko, sono chiamati a un grande appuntamento con la storia: è la terza volta infatti che si qualificano alle semifinali.

La prima fu persa contro la Jugoslavia nel 1968 che poi affrontò l’Italia in finale, e poi in quello giocato in casa nel ’96, fu sconfitta solo ai calci di rigore dalla poi vincente Germania.

È la squadra che detiene il triste record di più partite giocate ad un Europeo senza mai qualificarsi alla finale.

Dall’incubo al grande sogno danese

Come nel 1992, i danesi si trovano a vivere una piena favola, iniziata non sotto i migliori auspici. Dopo il grande spavento nella gara inaugurale contro la Finlandia, per il malore accorso a Christian Eriksen, e un risultato bugiardo contro il Belgio, i ragazzi di capitan Kjær non si sono più fermati.

Sarà la quarta volta che approdano in semifinale, e ora l’obiettivo è quello di mantenere la promessa fatto al numero 10, ossia quello di portargli la coppa.

Non ha però un grande feeling con l’Inghilterra a Londra, infatti in tutti i suoi precedenti si è sempre vista battuta con un risultato di misura, di 1 a 0.

È però questa una competizione che ha riservato numerose soprese, e gli inglesi commetterebbero un grande errore se si sentissero già in finale.

Sarà tutto da scoprire chi si giocherà la finale domenica, e ad alzare la coppa nel cielo britannico.