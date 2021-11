Inghilterra sotto choc, Harry beccato a baciare un uomo in un night club. Lui è un famoso presentatore. La Foto

Il principe Harry continua a far parlare di se, pur essendosi trasferito dall’altro lato del mondo. Oggi saltano fuori dei baci appassionati che si è scambiato con Paddy McGuinness, famose presentatore televisivo inglese. I due si sono incontrati per la prima volta in un elegante bar di Chelsea durante una serata post partita di calcio di beneficenza. Da quel momento hanno condiviso diversi momenti di divertimento. Del resto, il più piccolo della famiglia Windsor è sempre stato incline all’intrattenimento notturno. Non potremo mai dimenticare tutte le prime pagine che lo hanno visto ubriaco o molto alticcio.

Oggi Harry è diventato un adulto, padre di due figli, soprattutto i problemi con la famiglia reale sono ben altri e anche più gravi. Ma il suo passato non viene dimenticato. Soprattutto quando Paddy decide di pubblicare una sua autobiografia in cui racconta un episodio con il principe molto interessante. A quanto pare, i due sono andati a ballare insieme in un night club. A un certo punto si sono ritrovati a danzare veramente vicini, con i petti che si toccavano. A quel punto, da quanto racconta il presentatore, il bel rosso gli avrebbe tolto la maglietta prima di baciarlo appassionatamente davanti a tutti.

Sicuramente questo è successo dopo aver bevuto un bicchiere di troppo. Si parla del 2016, quando il principe Harry era ancora single e non aveva ancora incontrato la donna che gli ha cambiato la vita, Meghan Markle. Oggi non si mostra più in determinate condizioni, ma cerca di tenere alto il suo nome e di non destare più scandalo. Lui e la moglie si sono trasferiti in America con il piccolo Archie, e qui è nata anche la secondogenita, Lilibet Diana. Pur avendo dimenticato il suo passato fatto di balordi, sono ben altri i problemi che l’uomo ha portato alla sua famiglia.

Harry e Meghan Markle hanno infatti deciso di tagliare ogni legame con l’Inghilterra e rinunciare così agli onori, ma anche agli oneri, che il titolo comportava. Una nuova vita che hanno voluto ricominciare in America, senza però dimenticare le origini di lui. Infatti, la coppia ha più volte condiviso con il mondo i problemi interni dei Windsor. Hanno spiegato quindi i motivi della loro scelta, mettendo in cattiva luce molte delle persone che li circondavano in Inghilterra. Da qui è scaturita una vera e propria guerra. Soprattutto, sembra che i due fratelli si siano definitivamente separati.

Meghan Markle non è nuova alle separazioni tra fratelli. La donna non ha mai avuto un bel rapporto con la sua famiglia e in particolar modo con il padre. Oggi suo fratello sta partecipando al Grande Fratello Vip australiano. Il reality è cominciato da soli pochi giorni ma già la moglie di Harry è sulla bocca di tutti. Thomas Markle junior infatti ha raccontato di avere avuto un buon rapporto con lei fino al 2011, interrotto poi per motivi di convenienza economica. A quanto pare, secondo suo fratello la donna è abituata a scaricare le persone quando le relazioni non sono più convenienti per lei.

L’articolo Inghilterra sotto choc, Harry beccato a baciare un uomo in un night club. Lui è un famoso presentatore. La Foto proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.