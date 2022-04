Inghilterra sotto choc, “Il Principe William è un mostro”, Kate è distrutta: “Ecco cosa ha fatto con mia madre”

Il principe William decide di sbarazzarsi di una donna a lui molto vicina. Il gesto non ha antecedenti, William spiazza tutti creando un vero e proprio scandalo nella Royal Family. Quello che è accaduto nella royal family è impensabile sotto ogni punto di vista, specie se si pensa che l’artefice sia stato proprio William. Il principe si è sempre mostrato in tutta la sua pacatezza. La calma e la diplomazia lo hanno sempre contraddistinto, tanto da mostrarsi come il perfetto reale britannico. Non si è mai tirato indietro di fronte agli innumerevoli impegni di corte e dinanzi ai problemi del proprio paese. La sua è l’immagine dell’impeccabile futuro re.

Ma d’altronde si sa, nessuno è sempre perfetto. Questa volta William ha perso la pazienza, spiazzando tutti, compresa sua moglie Kate. No, non è lei di cui si è sbarazzata. I due coniugi sembrano infatti essere sempre più uniti. Kate è ormai la duchessa per eccellenza, nonché molto amata dalla regina stessa. La coppia è ormai tra le più solide d’Europa. Ma allora di chi stiamo parlando?

La donna in questione è la suocera Carole. In effetti non è la prima volta che nella famiglia reale assistiamo a rapporti aspri tra suocera e genero. La regina Elisabetta ha avuto non pochi problemi con il nipote Harry. Ricordiamo infatti che Harry e Meghan hanno deciso di rinunciare alla corona per vivere la loro vita liberamente. Stando alle indiscrezioni, il rapporto tra Carole Elizabeth ed il duca di Cambridge non è mai stato del tutto disteso. La suocera, a quanto pare, si è intromessa più volte nel loro rapporto, fino a risultare invadente.

Pare che la Elizabeth abbia messo bocca anche sul rapporto di coppia e su decisioni che spettavano esclusivamente alla coppia. Non è tutto. Secondo quanto ha raccontato una parente della coppia reale al quotidiano britannico daily mail, Carole si è presa la briga anche di sentenziare sull’educazione del loro secondogenito. Infatti, dopo la nascita di Louis, Carole si è trasferita ad Anmer Hall, la casa di campagna di William e Kate, proprio insieme a loro. Ha inoltre iniziato a dare istruzioni su come educare i loro figli.

A questo punto, l’invadenza eccessiva della suocera, ha portato William a prendere una decisione sofferta: le ha chiesto di abbandonare la residenza e di lasciare a lui e a sua moglie Kate le scelte riguardanti i propri figli. Ecco perché molte riviste inglesi lo hanno dipinto come un iracondo ed un furioso. Ma infondo non possiamo biasimarlo del tutto. Sebbene parliamo di una royal family, è sempre bene ricordare che le tensioni familiari sono inevitabili.

Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Inghilterra sotto choc, “Il Principe William è un mostro”, Kate è distrutta: “Ecco cosa ha fatto con mia madre” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.