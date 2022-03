Inghilterra sotto choc: il principino George aggredito a scuola dai suoi compagni di classe. Ecco perché. Kate in lacrime

Non deve essere semplice essere un Windsor nel 2022 e lo dimostra quello che è accaduto al piccolo George, primogenito del principe William e di Kate Middleton, che è stato aggredito dai suoi compagni di classe. Essere parte di una famiglia reale è il sogno di ogni bambina: chiunque vorrebbe diventare una principessa o una regina, e guarda con ammirazione e un po’ di invidia questo mondo invalicabile. Ma non è tutto oro ciò che luccica. Soprattutto per quel che riguarda i reali d’Inghilterra. Lo abbiamo visto con la principessa Diana, infelice nel suo matrimonio di facciata e perseguitata dai social media.

Lo abbiamo visto anche con Meghan Markle, che non è riuscita a convivere con la famiglia del suo adorato Harry ed è tornata a gambe levate in America, trascinando suo marito con se. Ma lui non è l’erede al trono d’Inghilterra come suo fratello William e ha più libertà di movimento. L’unica donna a entrare nella famiglia Windsor e a sembrarne felice è proprio Kate Middleton, che sembra essere la perfetta erede della regina Elisabetta. Sempre impeccabile e affabile, segue con semplicità le dure regole di etichetta imposte dalla capostipite, senza dimenticare di portare delle modifiche e delle novità.

Dobbiamo ugualmente immaginare che la sua vita non sia perfetta come sembra. I paparazzi sono sempre dietro l’angolo, così come i doveri burocratici e gli impegni familiari. Per una donna Windsor è impossibile essere completamente se stessa, forse soltanto quando si fugge in vacanza dall’altro lato del mondo. Anche nella stessa casa ci sono domestici e collaboratori dalla bocca aperta. Ma passiamo adesso al principe George. Lui è il terzo in linea di successione per il trono. Insomma, ha tutti gli occhi puntati addosso. E sicuramente è oggetto di invidia da parte dei suoi compagni di classe.

Non soltanto, sicuramente in Inghilterra non tutti sono dalla parte della monarchia. Essere membro della famiglia Windsor quindi può esporti a critiche e giudizi difficili da sopportare. A quanto parte, il primogenito della famiglia formata da Kate Middleton e William non le manda a dire. Sembra che più di una volta il bambino di otto anni abbia difeso i suoi parenti, dopo essere stato aggredito dai suoi compagni di classe. Una fonte vicina alla famiglia ha raccontato di come la futura principessa conserte sia scoppiata a piangere, una volta appresa la notizia di quel che era accaduto in classe di suo figlio.

George, insieme ai suoi fratelli, frequenta una rinomata e facoltosa scuola di Londra, la Thomas’s Battersea. E’ stato William a decidere di mandarli nell’Istituto, per evitare loro la solitudine che lui stesso deve aver provato, chiuso a Buckingham Palace. Sicuramente il principe non poteva prevedere le altre conseguenze che questa scelta avrebbe avuto sulla sua progenie. La fonte afferma che il piccolo George sta bene e non ha riportato danni, ma ugualmente la situazione non è facile. Sin dalla tenera età, infatti, il futuro erede al trono d’Inghilterra dovrà fare i conti con quel che significa essere un Windsor.

