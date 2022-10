inghilterra-sotto-choc,-il-principino-george-bullizzato-dai-compagni-di-scuola.-“non-lo-invitano-neanche-alle-feste”

Il piccolo George viene bullizzato dai suoi nuovi compagni di classe, ma ha già imparato come farsi rispettare. Adesso che la regina Elisabetta è morta per la famiglia del principe William è cambiato tutto. Lui e sua moglie, infatti, oltre al titolo di duchi di Cambridge hanno preso anche quello di duchi di Cornovaglia. Non solo, si sono dovuti trasferire nell’Adelaide Cottage a Windsor. Adesso è il principe il primo figlio del monarca, e quindi il primo in linea di successione. Di conseguenza, il suo piccolo primogenito è diventato il secondo erede al trono e un giorno verrà incoronato.

Oltre a cambiare casa, ovviamente, i bambini hanno dovuto cambiare anche scuola. Mentre prima frequentavano la Thomas’s Battersea, adesso vanno alla Lambrook School. E’ qui che sono iniziati i problemi per il piccolo George. Possiamo solo immaginare cosa deve significare essere l’erede al trono d’Inghilterra quando si è bambini. Da un lato, è ovvio, si gode di moltissimi privilegi. Ma dall’altro lato si è sin da piccoli al centro dell’attenzione mediatica. Vivere una vita ‘normale’ diventa impossibile quando il destino ha scelto di riservarti un posto nella storia dell’umanità.

I reali sono decisamente diversi dalla gente comune. Non si diventa reali per scelta ma lo si diventa per nascita. Non si è una semplice star, ma si è parte integrante della storia. Anche le regole di etichetta, i comportamenti da tenere, le amicizie, sono tutti dettate da questo ruolo che si ha nel mondo. E a volte è possibile che i compagni di classe ti bullizzano perché gelosi di te. Possiamo soltanto immaginare le attenzioni che le maestre riservano al piccolo George. Si tratta del futuro re d’Inghilterra e sicuramente viene trattato con tutti gli onori e i privilegi.

Se da un lato l’attività scolastica del bambino viene favorita, dall’altro ne risente sicuramente il suo rapporto con i compagni. A quanto pare, gli studenti della classe del principe George non hanno preso bene il suo arrivo e non sopportano i favoritismi da parte delle insegnanti. Per questo, lo tengono alla larga dalle attività extracurriculari e non lo invitano alle feste. Da piccoli si può essere spesso molto cattivi, e ognuno di noi è stato bullo o bullizzato in giovane età. Ma non avremmo mai immaginato che la stessa sorte sarebbe toccata al futuro re d’Inghilterra.

I compagni di classe del piccolo George non solo lo escludono, per quanto successivamente amano raccontargli quanto siano divertenti quelle attività extrascolastiche cui lui non può prendere parte. Insomma, il bambino si ritrova a fare i conti sin da subito con i lati negativi che la sua posizione comporta. Ma non si perde d’animo e ha deciso di reagire con forza. A quanto è trapelato, ha già avvertito gli altri studenti del fatto che suo padre è l’erede al trono d’Inghilterra e che devono stare molto attenti a come comportarsi nei suoi confronti. Uno spirito battagliero per il principino.

Il principino George bullizzato dai compagni di scuola. "Non lo invitano neanche alle feste" - Maria Costanzo.