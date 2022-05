Inghilterra sotto choc, Kate annuncia: “Nostro figlio è morto, sono distrutta”. Un dramma incredibile, ecco cos’è successo

Pochi giorni fa è emersa la tragedia che ha sconvolto la corte inglese. Kate e William hanno confessato ciò che ha stravolto le loro vite: la perdita del loro bambino. Una notizia simile nessuno mai vorrebbe apprenderla perché, sicuramente, si tratta della cosa più brutta che possa capitare ad un genitore. Kate Middleton e il principe William, reali della corte britannica della regina Elisabetta II, si sono sposati nel 2011 con un matrimonio in mondovisione.

La loro unione è sempre stata molto apprezzata e amata tanto che rappresentano quasi la perfezione di membri di una delle monarchie più rigorose e antiche del mondo. Ricordiamo, però, che Kate non è di nobili origini e, nonostante ciò ricopre perfettamente l’incarico da duchessa. Tanto che, i sudditi inglesi si augurano, un giorno, di vederla come futura regina del trono inglese.

Nonostante la ricchezza, il titolo nobiliare e la vita agiata, anche i coniugi inglesi sono dei comuni esseri umani e come tali anche loro vengono colpiti da disgrazie. Infatti, di recente, Kate ha confessato il dramma che ha colpito il loro matrimonio: la perdita di un figlio. Si è trattato di un aborto spontaneo. E, a causa di una tragedia simile, fonti vicine alla famiglia dei Cambridge hanno dichiarato che i coniugi sono stati turbati profondamente. Il principe e la duchessa, addirittura si sono sottoposti ad un percorso psicoterapeutico per cercare di superare il dramma.

L’aborto è avvenuto dopo la nascita del Principe George e prima della gravidanza della Principessa Charlotte. Dunque, il bambino perso sarebbe dovuto essere il secondogenito. Si dice che da ogni evento brutto nasca uno migliore. Una cosa simile è accaduto tra Kate e la cognata Meghan. Un insider ha raccontato alla rivista Histories Vérité che, nonostante le due non andassero molto d’accordo, gli eventi così tragici li hanno riavvicinate. Infatti, quando Kate ha scoperto che anche la moglie di Harry, prima della nascita della piccola Lilibet ha subito proprio come lei un aborto, ha messo da parte ogni conflitto e le ha manifestato tutta la sua vicinanza.

Dopo il terribile dramma, i coniugi di Cambridge hanno avuto altri due figli, dopo il principe George, prima Charlotte e poi il piccolo Louis. Ultimamente, però, girano voci circa un’ulteriore gravidanza di Kate poiché è stata vista in giro per Londra con un pancino sospetto. Per ora si tratta solo di rumors dei gossip inglesi ma l’ipotesi non è assolutamente da scartare siccome lei è sempre stata molto dedita alla famiglia. La duchessa, inoltre, è sempre impegnata in cause umanitarie tra cui rientrano anche progetti molti delicati come quello dell’aborto. Tematica che, purtroppo, conosce molto bene. Infatti, la moglie del principe è stata la madrina della ‘settimana della consapevolezza sulla perdita di un bambino’.

L’articolo Inghilterra sotto choc, Kate annuncia: “Nostro figlio è morto, sono distrutta”. Un dramma incredibile, ecco cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.