Inghilterra sotto choc: Kate Middleton fugge da palazzo. “Lite furiosa. Ecco dove si è nascosta”. Sudditi in ansia

Kate Middleton sarebbe fuggita in Cornovaglia per motivi di insicurezza. Gli ultimi mesi sono stati molto duri per la famiglia reale. La Megxit ha portato molto scompiglio e soprattutto ha allontanato dall’Inghilterra l’amato Harry. Non contenti, i duchi di Sussex hanno rilasciato un’intervista a Oprah Winfrey in cui hanno parlato male dell’istituzione e dei loro parenti. Meghan Markle ha affermato che la regale cognata si sarebbe nascosta dietro i media britannici che la idolatravano, lasciando al contempo che umiliassero lei, in seguito a una discussione avuta su un paio di calze.

Harry ha invece affermato che l’etichetta e gli impegni della famiglia reale hanno rappresentato per lui una prigione dalla quale è finalmente scappato. Parole che William ha rinnegato: “Non mi sento affatto in trappola. Di sicuro non sto fermo in attesa di diventare re o sperando che accada” ha spiegato il futuro erede al trono d’Inghilterra alla BBC. Dalle sue parole si evince che i problemi non derivano dalle limitazioni e dai protocolli, ma dal futuro che attende lui e sua moglie. Kate Middleton sembra perfetta nel ruolo che la vita le ha riservato, ma a volte anche lei è soggetta a problemi di insicurezza.

Le insidie a palazzo non sono terminate. Il principe Filippo è morto, lasciando un vuoto incolmabile e una regina inconsolabile. Il ruolo di capofamiglia oggi spetta a Carlo. Ma per William rappresenta un passo in avanti verso la corona. Il funerale non è servito a riappacificare i due fratelli. Nonostante gli sforzi di Kate Middleton, che dopo la funzione ha fatto in modo che i due si ritrovassero a passeggiare insieme, Harry è volato in America da sua moglie e suo figlio in un batter di ciglia. Non ha atteso neanche il giorno del 95esimo compleanno della regina Elisabetta, che quest’anno non ha avuto i suoi soliti festeggiamenti.

La tensione cresce, le responsabilità aumentano, e William e Kate Middleton decidono di fuggire per recuperare le forze. “Ci sono momenti in cui lui e la moglie vorrebbero scomparire. Allora scappano nel loro posto preferito, per ricaricare le batterie” sono queste le parole che ha raccontato una fonte vicina alla famiglia reale inglese. “Fin da bambino, William è stato istruito per diventare re, ha sempre saputo cosa ci si aspetta da lui quando sarà incoronato. Ma nonostante abbia ben chiara l’importanza della sua figura all’interno della monarchia, resta un essere umano e ha un po’ di fisiologica insicurezza”.

E' proprio in questi momenti che lui e Kate Middleton fuggono in Cornovaglia, dove possono condurre parentesi di vita come comuni mortali, senza gli obblighi e i doveri imposti dal loro ruolo. "D'altronde, rispetto al fratello, William ha sempre gestito con più disinvoltura la sua figura pubblica." Il futuro re d'Inghilterra accetta gli incarichi e i protocolli e le regole da seguire. Semplicemente, quando ricorda chi e cosa rappresenterà nel futuro, gli sale un po' d'ansia. Ma adesso pare che dopo un litigio sia Kate ad essere scappata da sola con i figli e il popolo inglese è in ansia.