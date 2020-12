Inghilterra sotto choc, L’amante di William esce allo scoperto: “Mio marito ci ha scoperto e mi ha lasciato. Sono rovinata”. Ecco chi è lei, Kate distrutta

Kate Middleton e William al capolinea? Le voci di crisi s’inseguono, soprattutto da quando è ricomparsa Rose Hanbury, la bella vicina di casa. I rumors si fanno sempre più insistenti da quando Rose ha presenziato a Bunckingham Palace al banchetto di Stato in onore del nuovo presidente degli Stati Uniti. E non aveva la fede al dito. La Hanbury (35 anni) è sposata col Marchese di Cholmondeley (58 anni), ma ora le cose pare non vadano troppo bene fra i due. E naturalmente si insinua che la causa sia proprio William che pare abbia un debole per la bella vicina di casa del Norfolk, che in passato faceva la modella e che con lei abbia avuto una storia scoperta da Kate tanto che ha deciso di isolarla.

Kate è corsa ai ripari. Ha raffreddato i rapporti coi Cholmondeley e ha lanciato al marito un preciso messaggio al Trooping The Colour. Ma i pettegolezzi s’infittiscono e sembra che a soffrirne di più sia proprio Rose, al punto che un amico è intervenuto per mettere a tacere un gossip che i diretti interessati intendono insabbiare. Al Sun ha detto: “Rose ha fatto di tutto per non far precipitare la situazione col marito. Sta vivendo un periodo difficile e non è facile essere oggetto di pettegolezzi solo perché ha stretto amicizia col Duca e la Duchessa di Cambridge”.

Pare che i proprietari terrieri di sangue blu che vivono nel Norfolk si sono quasi sentiti obbligati a scegliere tra William e Kate e i Marchesi di Cholmondeley. Insomma la Marchesa è stata isolata da tutti per non offendere Kate. Il fratello di Rose ha dichiarato che è abbattuta dalle voci che circolano su di lei, anche perché si sta separando dal marito. Hanno tanti anni di differenza e interessi diversi. Lui poi la lascia spesso sola in campagna perché viaggia per affari.

Così mentre il Marchese è spesso a Parigi dove frequenta anche attrici del calibro di Isabel Adjani, Rose resta a casa coi tre figli, due gemelli di 10 anni e una bimba di 3 anni. Dunque, una passione tra la bella vicina e il Principe che è stata troncata sul nascere e che ha avuto ripercussioni solo su di lei. Stando alle indiscrezioni la storia è nata proprio perchè Rose era in crisi col marito più grande, che aveva altre scappatelle, tra l’altro amico di William. Il principe è stato per lei una spalla su chi piangere e poi qualcosa di più. Lady Middleton però non ha preso bene questa amicizia particolare

Il tutto sarebbe accaduto ad inizio 2018, mentre la Middleton era incinta del terzo figlio della Louis. Sul web circola uno scatto in cui un ragazzo, molto somigliante a William, si scambia delle effusioni con una giovane. La definizione scarsa delle immagini, però, non permette di identificare se sia effettivamente lui. Il primo giornale inglese a parlare di possibile tradimento di William, e a fornire un identikit della giovane è stato il Sun. Nel mese di novembre, infatti, la rivista britannica aveva detto che il tradimento del primogenito di Diana sarebbe accaduto con Rose Hanbury.