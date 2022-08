Inghilterra sotto choc: William beccato in intimità con un’altra donna. Voci di palazzo: “Kate è furiosa”

Kate Middleton si é sempre distinta per la sua pacatezza e per il suo essere sempre composta e raffinata. Qualche volta, però, anche la duchessa di Cambridge si mostra infastidita. È quello che é successo dopo aver visto suo marito William in atteggiamenti troppo confidenziali con un’altra donna. Parliamo della capitana delle Leonesse. Il duca di Cambridge si é lasciato andare ad un abbraccio troppo confidenziale, che non é stato ben visto da Kate. La passerà liscia? Vediamo insieme i dettagli.

Sicuramente un abbraccio non ha mai decretato la fine di un matrimonio. Quel che é certo é che l’opinione pubblica e Kate Middleton hanno considerato troppo intimo l’abbraccio dato da William alla capitana delle Leonesse di Euro2022. Il giudizio nasce anche dall’istituzione che il principe rappresenta e dall’immagine che certamente deve preservare. Sua moglie Kate quindi non sarà sicuramente contenta di ciò a cui ha assistito. Ma l’entusiasmo per la vittoria dell’Inghilterra e delle Leonesse era troppo forte per essere contenuto.

William infatti, sul profilo ufficiale instagram, ha pubblicato diversi video in cui si complimenta per la vittoria o nei quali augura un in bocca al lupo alla squadra. Tra questi è apparso anche uno in compagnia di sua figlia Charlotte. “Entrambi auguriamo alle Leonesse la migliore fortuna possibile stanotte”, queste le parole del duca di Cambridge insieme alla piccola Charlotte. Kate invece non é apparsa. E poi, in un altro post, ha espresso tutta la sua gratitudine alla squadra che ha vinto contro la Germania, specificando che l’intera nazione non potrebbe essere più fiera di loro e del loro operato a Wembley. Insomma, la sua felicità era alle stelle.

Probabilmente proprio questa grande felicità lo ha portato ad abbandonarsi ad abbracci e a sorrisi con le Leonesse, in particolare con la capitana. Non sono mancate le strette di mano, elogi e complimenti. Probabilmente, preso dall’entusiasmo, William ha messo un po’ da parte il protocollo di corte. Durante l’abbraccio, le braccia di entrambi erano uno sul collo dell’altra e i loro volti si sono sfiorati. Insomma, parliamo di un gesto che mai ci saremmo aspettati in pubblico e che ha fatto storcere il naso ai più tradizionalisti. Infatti, il duca di Cambridge non era mai stato immortalato in atteggiamenti simili nemmeno con sua moglie Kate.

Per molti altri invece, questo é stato un gesto di grande vicinanza con i sudditi e di grande umiltà. Prima di Lady Diana, mamma di William, era impensabile qualcosa del genere. Non vi era alcun contatto fisico tra sudditi e reali, nemmeno il minimo. La principessa Diana ha sicuramente rivoluzionato questo aspetto e suo figlio sembra aver continuato sulla stessa scia. Oltre all'abbraccio diretto alla capitana, William é stato anche immortalato mentre abbraccia la veterana della squadra, Jill Scott. Insomma, il suo entusiasmo era troppo grande per essere contenuto. Siamo sicuri che Kate Middleton riuscirà a superare.

Inghilterra sotto choc: William beccato in intimità con un’altra donna. Voci di palazzo: “Kate è furiosa” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.