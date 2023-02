ingressos-para-desfile-das-escolas-de-samba-de-santos-esgotam-em-quatro-dias-de-vendas

Evento acontece na sexta-feira (10) e no sábado (11). Ingressos para Desfile das Escolas de Samba 2023 em Santos, no litoral de SP, esgotam em quatro dias de vendas

Prefeitura de Santos/ Divulgação

Os ingressos para o Desfile das Escolas de Samba 2023 em Santos, no litoral de São Paulo, esgotaram após quatro dias de vendas. As apresentações acontecem na sexta-feira (10) e no sábado (11) na passarela do samba Dráusio da Cruz.

No primeiro dia de desfiles, as agremiações do Grupo de Acesso se apresentam a partir das 20h. A Dragões do Castelo será a primeira a desfilar, seguida da Unidos da Zona Noroeste, Bandeirantes do Saboó e Vila Mathias. Na mesma noite, as escolas de samba Brasil, Amazonense, X-9 e Mãos Entrelaçadas desfilam pelo Grupo Especial.

Já no sábado, as primeiras agremiações a entrarem na passarela também serão as do Grupo de Acesso. A Padre Paulo inaugura a noite, seguida da Império da Vila e Imperatriz Alvinegra. Logo após, as escolas Sangue Jovem, Unidos dos Morros, Real Mocidade, Independência e União Imperial, todas do Grupo Especial, fecham o desfile.

Para os moradores que compraram os ingressos para assistir o Desfile, a prefeitura fez recomendações de segurança no verso de todos os ingressos, onde estão especificados os itens proibidos no sambódromo. Dentre eles estão recipientes de vidro, garrafas plásticas e latas de qualquer natureza e tamanho; coolers, isopores e caixas térmicas; guarda-chuvas grandes com ponta; presilhas de metal para cabelo; substâncias tóxicas e fogos de artifício ou artefatos similares.

Também não será permitida a entrada de pessoas com papel em rolos de qualquer espécie, jornais e revistas; balões em geral e capacetes. Armas de fogo e branca de qualquer tipo e espécie não podem ser levadas, além de materiais ou objetos que possam causar ferimentos.

