Ingrid Muccitelli decide di rivelare il suo pensiero: “Tiberio Timperi è un …” 

Tutti coloro che con costanza e passione seguono le varie trasmissioni in onda su Rai 1 conosceranno sicuramente Ingrid Muccitelli. Stiamo infatti parlando della celebre conduttrice televisiva alla quale, nel tempo, sono stati affidati diversi programmi di successo ovvero Linea Verde, Unomattina in famiglia e poi ancora La Vita in diretta estate. Ed ecco che proprio di recente la conduttrice si è espressa esprimendo delle bellissime parole anche nei confronti del collega Tiberio Timperi.

Le belle parole di Ingrid Muccitelli per Tiberio Timperi

Tra i vari programmi di grande successo condotti da Ingrid Muccitelli vi troviamo sicuramente Unomattina in famiglia. Stiamo parlando di un programma di grande successo che la donna conduce dallo scorso mese di settembre al fianco di due colleghi molto bravi ed apprezzati dai telespettatori. Stiamo nello specifico parlando di Monica Setta e Tiberio Timperi a proposito dei quali ha rivelato “Condurre Unomattina in famiglia con Monica Setta e Tiberio Timperi è una gioia. Soprattutto con Tiberio ho un legame particolare. È davvero una bella persona e un serio professionista.”

Il segreto del successo di Unomattina in famiglia secondo Ingrid Muccitelli

Stando a quanto dichiarato da TvMia ecco che la giornalista e conduttrice sembrerebbe aver anche parlato del successo ottenuto da Uno Mattina in famiglia rivelando quali, secondo lei, sono i motivi che hanno portato al successo la nota trasmissione. “Il nostro segreto credo che sia la velocità nello stare al passo con l’informazione. Ogni puntata è una sorpresa”, queste esattamente le sue parole. La trasmissione in questione infatti riesce a raggiungere ascolti molto buoni ottenendo in alcuni casi anche il 25% di share.

La rivelazione della conduttrice sul primo provino

Sempre sul settimanale TvMio viene inoltre raccontato in modo in cui Ingrid Muccitelli si è avvicinata e ha poi fatto ingresso nel mondo della televisione. Stando a quanto riportato dal settimanale in questione la conduttrice si sarebbe avvicinata per caso a tale mondo senza pensare che potessero prenderla davvero. “Dopo la laurea per due anni ho portato i caffè e fatto le fotocopie, la classica gavetta dei neolaureati. Poi mi spinsero a presentarmi a un provino per condurre, accettai, sicura che non sarei stata scelta, sbagliavo” “, queste le sue parole. Oggi è una presentatrice affermata molto amata dai telespettatori non soltanto per la sua bravura ma anche per la simpatia che la contraddistingue.