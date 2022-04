ingrid-muccitelli-diretta-su-tiberio-timperi:-“e’-davvero-un-…”

Tiberio Timperi è un noto conduttore televisivo, il quale lo abbiamo visto in questi ultimi tempi alla conduzione del programma Uno Mattina in famiglia insieme a Ingris Muccitelli. Ebbene, sembra che il noto conduttore in questi giorni abbia tanto parlato del suo rapporto con la collega. Entrambi, in questi mesi grazie all’indiscutibile talento ed anche grazie al loro modo di approcciare, sembra siano riusciti a conquistare il cuore e la stima di milioni di telespettatori che li seguono sempre con tanto affetto. Ebbene, in tanti sembra che abbiano notato un certo feeling tra i due. Ma cosa c’è tra Tiberio e Ingrid? Si tratta solo di un rapporto professionale o è nato qualcosa?

Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli, cosa c’è davvero tra i due conduttori?

Tiberio Timperi da qualche tempo lavora al fianco di Ingrid Muccitelli. I due conduttori sono sempre più affiatati e questo feeling particolare e speciale è stato proprio messo in evidenza da molti telespettatori. Del resto, nel corso di un’intervista era stata la stessa Ingrid a parlare di Tiberio dicendo che tra loro ci fosse proprio un legame molto particolare.” Soprattutto con Tiberio ho un legame particolare. È davvero una bella persona e un serio professionista”. Queste le parole di Ingrid confermando un pò quello che tutti i telespettatori avevano già notato.

Grande feeling anche lontano dalle quinte, ma solo amicizia

Ad ogni modo, non ci sarebbe nessuna relazione tra i due, ma soltanto una grande amicizia ed un rapporto di stima reciproca. Questo è stato quanto hanno fatto intendere entrambi, parlando proprio del loro rapporto, infrangendo i sogni di tanti telespettatori che li volevano insieme. Sui social però, sui loro rispettivi profili social ci sono tanti scatti e post che li vedono vicini, l’uno al fianco dell’altro. Proprio nella giornata di ieri Tiberio sembra aver pubblicato sul suo profilo un video dove riprende la collega intenta a ballare una canzone, uno dei più grandi successi di Raffaella Carrà, ovvero “A far l’amore comincia tu”.

Tiberio condivide un video di Ingrid e poi risponde ad un utente e fa una confessione

“Se ti vesti da Raffa…si scherza, come sempre“, questo quanto pronunciato dal conduttore. Tanti i commenti arrivati sotto al post. “Belli e bravi. Tra tanti che si lasciano ci sarà pure qualcuno chi si unisce! Bellissima sorpresa da uovo di Pasqua. Se non adesso quando? Tiberio questa per me è la tua compagna giusta”, avrebbe scritto un utente. “E’ la compagna di un mio amico. Mai nella vita, è una questione di etica anche se per altri non vale”, questa la risposta del conduttore che ha fatto così chiarezza sulla natura del loro rapporto.

…