Iniciativa de estudantes de Porto Alegre sobre combate à pobreza menstrual conquista prêmio nacional

Foram seis projetos premiados entre 1,2 mil inscritos de todo o Brasil. Com o resultado, coletivo “Garotas de Vermelho”, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Hilaire, foi convidado para uma missão internacional em Madrid, na Espanha. Estudantes de Porto Alegre conquistam prêmio nacional com trabalho sobre pobreza menstrual

Um trabalho sobre combate à pobreza menstrual produzido por estudantes de uma instituição de ensino do bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, conquistou um prêmio nacional de empreendedorismo social e tecnologia. O coletivo ”Garotas de Vermelho”, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Hilaire, ficou entre os seis projetos premiados entre os 1,2 mil inscritos de todo o país.

Com o resultado, os alunos que integram o projeto foram convidados para uma missão internacional em Madri, na Espanha. A iniciativa conta com a participação de 20 meninas, com idade entre 7 e 16 anos.

Conforme o coletivo, o trabalho consiste na venda de kits educativos de saúde menstrual – a partir de R$ 50 e que podem ser adquiridos através das redes sociais do coletivo. Cada kit é composto por absorventes de tecido, uma bolsa térmica de sementes (para alívio das cólicas) e uma nécessaire. A esses itens se somam um livro escrito pelas próprias estudantes, um folheto informativo sobre o assunto, uma peça de artesanato de mulheres empreendedoras da região, um bóton e uma fitinha do projeto.

Para plantar e escrever sobre as experiências, as alunas incluíram um lápis e um papel que serve de sementeira. O valor arrecadado com as vendas garante o pagamento dos custos e a doação de outros kits para meninas em situação de vulnerabilidade social.

Kit educativo de saúde menstrual produzido por estudantes de Porto Alegre

”As estudantes não se conformavam em ver as colegas faltarem às aulas por não terem condições financeiras de ligar com a menstruação. Por isso, usaram suas habilidades para empreender socialmente e construíram um kit de saúde menstrual. Cada kit vendido possibilita que uma menina da nossa comunidade escolar ganhe um kit igual”, afirma a responsável pelo projeto, a professora Maria Gabriela Pires de Souza.

O trabalho foi apresentado e avaliado por bancas de jurados especialistas em empreendedorismo, tecnologia, educação e comunicação durante uma das principais feiras de startups da América Latina. O desafio foi promovido pelo Sebrae.

