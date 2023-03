Iniciativa oferece orientações jurídicas gratuitas sobre auxílios, aposentadoria, pensão por morte e outros benefícios em Piracicaba

Orientações também incluem Bolsa Família, Auxílio Brasil, Seguro-Desemprego, benefícios assistenciais, auxílio-doença, auxílio-reclusão e salário-maternidade; veja locais e o que levar. DPU em atendimento no Cras de Piracicaba em 2022

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), a Defensoria Pública da União (DPU) e o projeto itinerante DPU Para Todos, realiza, entre os dias 20 e 24 de março, das 9h às 16h, atendimento ao público nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Jardim São Paulo, Mário Dedini, Novo Horizonte, Piracicamirim, São José e Vila Sônia.

Os atendimentos, destinados a pessoas com renda familiar de até R$ 2.000, que não podem contratar um advogado sem prejudicar o próprio sustento, serão realizados com agendamento prévio pelo telefone das unidades de Cras.

A população receberá orientações relacionadas ao Bolsa Família, Auxílio Brasil, Seguro-Desemprego, benefícios assistenciais (BPC/LOAS), aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

No dia 20, o atendimento acontece no Cras Piracicamirim, localizado na rua Leontino Boscariol, 50 (ao lado do Terminal de Integração). Os interessados devem entrar em contato pelos telefones 3426-0300 ou 99753-3878.

No dia 21 será vez dos moradores do território do Cras São José, que serão atendidos na unidade do Jardim São Paulo, localizada na rua Professor Felinto de Brito, 366. Os agendamentos serão feitos pelo 99755-4562. Os moradores do território do Cras Jardim São Paulo também serão atendidos no dia 21/03, com agendamento pelos telefones 3432-2390 ou 3433-0632.

Já na quarta-feira, dia 22, a Defensoria Pública atenderá no Cras Vila Sônia, na rua Padre Otto Andreas Josef Wolf, 720. Os interessados podem agendar pelo 99755-0337. No dia 23, o atendimento será no Cras Novo Horizonte, instalado na avenida Frei Francisco Antonio Petrin, 925. O contato pode ser feito pelo telefone 99753-1825.

Para finalizar os atendimentos, o Cras Mário Dedini recebe a população no dia 24, com agendamento pelos telefones 3421-8077 ou 99753-3016. A unidade está localizada na avenida Luiz Ralf Benatti, 1.400.

O projeto DPU Para Todos tem como principal objetivo dar à população de baixa renda acesso à Justiça, em localidades onde não há unidade da Defensoria Pública da União.

Documentos necessários

Para as orientações, os interessados devem comparecer aos locais com com os seguintes documentos:

Carteira de identidade

CPF

Comprovantes de endereço atualizado

Comprovante de renda atualizados

Documentos relativos ao benefício (negativas do INSS, relatórios médicos, etc)

